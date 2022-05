Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

El cinismo de Macarena Olona es épico. Una tía que no es nacida en Andalucía, que no vive aquí, que no tiene vínculos con la comunidad, va a ser candidata a la presidencia de la Junta. Es abogada del estado y diputada, se permite la licencia de hablar de las élites . ¿Y tú me lo preguntas? Élite eres tú. Junto a Santiago Abascal, en un primero de mayo sin haber trabajado en su vida. Junto al general Roseti. No vino Espinosa de los Monteros, ese arquitecto defraudador. Tampoco Rocío Monasterio, hija de terratenientes.¿De qué élites habla? Terminó el mitin, un monovolumen la recogió junto al estrado y se le llevó. Fuese y no hubo nada.