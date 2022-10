Otras 300 viviendas sin licencia podrán solicitar servicios básicos en Chiclana

La caída del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha devuelto a Chiclana a la normativa urbanística de 1987. Una circunstancia excepcional con la que el Ayuntamiento juega a dos bandas: por un lado, reclama a la Junta unas Normas Sustantivas temporales e intenta agilizar la redacción de un nuevo Plan; y por otro, aprovecha los resquicios legales para llevar servicios básicos a zonas del diseminado a las que, paradójicamente, la caída del plan les beneficia.

El Ayuntamiento puso en marcha hace unos meses el procedimiento AFO (Asimiladas Fuera de Ordenación), un mecanismo por el que pretendía dotar de servicios básicos a cerca de un millar de viviendas sin licencia. Los trámites administrativos son lentos, pero el objetivo es hacer llegar las conexiones de luz y agua al mayor número de parcelas posibles.

El procedimiento contempla que viviendas con licencia AFO que se encuentren cerca de instalaciones de sistemas generales de agua y alcantarillado tramiten la solicitud y accedan a los servicios antes de que entre en vigor el nuevo plan. Hasta el momento se estimaba que en torno a mil viviendas podrían verse beneficiadas, la mayoría en zonas como Dehesillas, Majadillas Bajas, Rana Verde, Avenida de Diputación, Las Quintas, Alborada, Carrajolilla, Circunvalación o Menuditas.

No obstante, algunos tramos de la Rana Verde se habían quedado sin posibilidad de iniciar el procedimiento al no haber puntos de conexión cercanos. Unas 300 parcelas que en un principio podrían verse beneficiadas no podían presentar su solicitud por la negativa de un vecino a que las tuberías de aguas pasaran por su finca, lo que rebajaba las expectativas del proyecto.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha puesto solución a este problema tras encontrar una alternativa. Chiclana Natural ha llegado a un acuerdo con un particular que se firmará en los próximos días y mediante el cual se podrá dotar de conexión eléctrica y agua a los 300 vecinos que hasta ahora no podían engancharse a los servicios básicos. Las obras se acometerán en la calle Fresnos y abrirá esta posibilidad a numerosas calles de la Rana Verde.

El Gobierno local espera que este acuerdo suponga un impulso al procedimiento, que ha generado reticencias entre algunos vecinos. Además, tras resolver favorablemente las primeras solicitudes, espera empezar a dotar de servicios a las parcelas que han recibido el visto bueno en poco tiempo. “Cuando haya diez, 20 o 50 viviendas conectadas y la gente vea los tubos comprobará que esto funciona. Lo importante es generar el espacio de confianza y que se perciba que esto va en serio. Porque va muy en serio”, apunta el alcalde, José María Román.

Urbanismo ha recibido al menos 300 solicitudes para este procedimiento, según el último balance ofrecido por la Delegación. Desde el Gobierno local animan a los propietarios a que tramiten sus solicitudes cuanto antes, para aprovechar este contexto de transición hasta la aprobación de un nuevo PGOU o, en el mejor de los casos, de unas nuevas Normas Sustantivas.

El Ayuntamiento mantendrá próximamente una reunión con la Junta de Andalucía para encontrar una fórmula puente “que permita poner en carga el 90% del planeamiento para que pueda ser efectivo el 90% del Plan antiguo”, que es lo que hacen las Normas Sustantivas. En ese escenario, muchos de los suelos que ahora se verían beneficiados pasarían a ser suelos urbanos y no se le podría aplicar este procedimiento.

Cabe recordar que la declaración AFO es aplicable a aquellas viviendas que no tienen licencia y sobre las que han pasado seis años para una posible actuación de la administración. En un anterior procedimiento ya se otorgaron servicios básicos a otras 150 viviendas AFO y, según el último balance ofrecido por Urbanismo, hay más de 300 solicitudes presentadas o en tramitación. Ahora, con las 300 nuevas que se han sumado en la Rana Verde, otras cerca de 900 que están a tiempo de presentar la solicitud, con la que podrían solicitar servicios a Chiclana Natural y Endesa.