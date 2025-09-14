Espectáculo de danza flamenca en Open Brócoli Session.
La V edición de Open Brócoli Session llena Chiclana de amor por la creación

CULTURA

El Parque Santa Ana acoge un año más esta cita con la cultura en sus múltiples manifestaciones

Open Brócoli Session, crear libres al aire libre

Generamma reconoce en su clausura a nueve mujeres del sector audiovisual

Chiclana se citó un año más con la creación en sus múltiples manifestaciones. Por vez primera, el Parque Santa Ana acogió la iniciativa Open Brócoli Session, que celebró este pasado sábado su quinta edición en un ambiente de encuentro, diversión y amor por la cultura.

Arte, música, poesía, teatro, danza, mercadillo... Chiclaneros y visitantes tuvieron por delante, desde las 12:00 a las 22:00 horas, alrededor de un centenar de propuestas al aire libre que consolidan un proyecto que nació hace un lustro de la mente de tres jóvenes -Alfonso Saucedo, Javier Cosme y Sergio López- decididos a dar un espacio de libertad a todo aquel que quiera compartir sus inquietudes artísticas con los demás.

Por el escenario de Open Brócoli Session pasaron Paula y Abi, Mindundees, Nohotro, El Voltereta, Vomitronic, Mercedes, Ticmuay Thai, Mercedes Pota, Give you the world, Dani Lobatón, Musaka, La Banda del Capi, El Pikete, Domingo Gómez, Ramiro, TFG, No hay problema, Lucía del Pino y Sabrina. En cuanto a los talleres, Riamart ofreció uno de pintura libre en mural, La Mery de tatuajes de henna y Fátima Aragonés llevó a Chiclana la risoterapia. A la galería artística de la cita acudieron Carlos Alcántara, Pedro G. Velasco, Punkfull, Daniela Vargas, Kittri Art, Manuel Saucedo y Tatiana García. Por último, en el mercadillo estuvieron Fatal, Riamart, Claudiarts, Los chicos de la piedra, Paula Ahumadart, DPatry Art, Neivart, El ropero de Purri, De semilla a flor, Paula Sang, Lakarabe, Hainma y Poluxcreation.

Alfonso Saucedo, maestro de ceremonias de Open Brócoli Session.
Espectáculo de danza flamenca.
José María Román, alcalde de Chiclana, se dejó ver este pasado sábado por el Parque Santa Ana.
Zona de mercadillo en Open Brócoli Session.
Zona de mercadillo en Open Brócoli Session.
Actuación de Nohotro, grupo musical formado por los tres organizadores de Open Brócoli Session.
La poesía también tuvo su sitio en la V edición de Open Brócoli Session.
El teatro, disciplina ineludible en cada edición de Open Brócoli Session.
Una muestra de los talleres que acogió la cita.
