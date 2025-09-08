Open Brócoli Session, crear libres al aire libre en Chiclana

Un total de 71 inscripciones registradas, más de siete horas ininterrumpidas de actuaciones, alrededor de 100 participantes, dos líneas de mercadillo con una veintena de artistas, una muestra con 20-25 obras y, como novedad, una barra con comida y bebida “para que no falte de nada, vamos a necesitar energía para estar a tope todo el rato”, asegura Alfonso Saucedo, una de las tres patas principales que sostienen Open Brócoli Session, singular propuesta cultural en Chiclana, cita con la libre creación que este próximo sábado 13 de septiembre alcanzará ya su quinta edición, al aire libre por supuesto y, por vez primera, en el Parque Santa Ana.

Si frías parecen las cifras, el entusiasmo con el que se afronta la iniciativa no puede sentirse más cálido. Al respecto, Saucedo explica que “somos un evento que nace para la gente que no ha tenido una manera de expresar su arte, la cultura, su forma de hacer por falta de espacios o falta de inclusión en los espacios que ya existen”. Desde su propia experiencia y la de sus socios en esta empresa, Javier Cosme y Sergio López, continúa Saucedo relatando que “empezamos en 2023, mi amigo Javi y yo y Sergio vino después, como una manera de expresar nuestra música porque no teníamos dónde ir a tocar –Javi y Alfonso integraban la banda La Chusta de Cádiz y con Sergio ahora conforman Nohotro–. Dijimos: ¿por qué no hacer algo para nosotros, por nosotros y para gente como nosotros?”, detalla.

Una de las actuaciones que se han desarrollado en Open Brócoli Session en ediciones anteriores. / Zuhmalheur

Uno de los artistas de Open Brócoli Session. / Zuhmalheur

El mercadillo es una de las propuestas que encuentra su lugar en esta iniciativa cultural. / Zuhmalheur

Nació así Open Brócoli Session, que en las cuatro ediciones anteriores –dos por año– tenía lugar en el Centro Cívico El Cerrillo. Para esta próxima, que se extenderá de las 12:00 a las 22:00 horas, comparte Saucedo que “hemos intentado abrirnos a todos los estilos posibles, desde la música más urbana y el rock más antiguo, hasta pop-rock más comercial, música clásica, bandas de música que harán algo más diferente, poesía experimental... cosas muy diferentes y muy disfrutables”, asegura.

Música, poesía, teatro, artes gráficas, danza..., “todas las gamas de colores y disciplinas” caben en Open Brócoli Session. La clave que hace diferente a esta iniciativa en Chiclana –argumenta Saucedo– reside en que “no ponemos trabas, no pedimos cosas profesionales. Venimos a ser un megáfono; si no expresas, que no sea porque no tienes un sitio donde hacerlo”, reafirma.

Alfonso Saucedo, promotor de Open Brócoli Session, sobre el escenario. / Zuhmalheur

Por otra parte, Open Brócoli se ha constituido como asociación cultural este mismo año, ya que “antes funcionábamos con la Asociación Cultural Taetro”, relata Saucedo. Taetro, justamente, tiene un papel esencial en que se haya desarrollado este cara a cara con la creatividad. “En 2018 pasé por allí por primera vez y descubrí qué era el teatro. Ahí se genera una semillita que con el tiempo empieza a eclosionar. Cinco años después Javi y yo pensamos en cómo hacer Open Brócoli Session y fuimos a hablar con ellos. Quiero hacer una mención especial a una persona que nos ha guiado mucho estos años, Miguel Ángel Bolaños –secretario y responsable de comunicación de Taetro–. Le expusimos la idea como una actividad dentro de la programación de Taetro y por supuesto nos dijeron que sí. Solo tenemos palabras bonitas para ellos”, cuenta.

Sin duda, para Alfonso Saucedo “la cultura es gasolina para seguir viviendo, la capacidad de hacer aún más hermosa la vida de lo que ya es, o de hacer hermosas vidas que por desgracia no lo son tanto, por guerras y cosas espantosas. Ahí también nacen poetas y grandes artistas capaces de generar grandes movimientos que logren cambios”.