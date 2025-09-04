La Escuela Municipal de Arte de Chiclana abre su plazo de inscripción para este curso

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el gerente de Cuaderno Amarillo, Rafael López, han presentado este jueves en rueda de prensa los diferentes talleres y actividades que la Escuela Municipal de Arte de Chiclana (EMA) ofertará durante el curso 2025/26, una propuesta variada que tiene como objetivo acercar la creatividad y la cultura a personas de todas las edades.

Los diferentes cursos de formación artística que se impartirán en esta ocasión serán de pintura y dibujo, paisaje, cerámica y modelado, encaje de bolillos, manualidades y artesanía, escritura creativa, club de lectura, teatro para ESO teatro para adultos, fotografía, espacio creativo infantil y croché. Los talleres darán comienzo el próximo 1 de octubre y se desarrollarán en la Casa de la Cultura y la Sala Brake, alcanzándose las 90 horas semanales de clases en horarios de mañana y tarde.

Susana Rivas ha señalado que “después de un verano en el que hemos contado con talleres artísticos de carácter más puntual que han tenido muy buena acogida tanto por parte de gente de Chiclana como por las que nos visitan, llega el inicio del curso escolar y, con él, la amplia programación de actividades del Taller Municipal de Arte, que ya ha abierto su periodo de inscripción y que llega con novedades para adultos y el público joven. Una vez más, nuestro compromiso es claro, apostar por que la cultura sea accesible por parte de todas las personas, que pueden iniciarse o profundizar en un amplia oferta de talleres y actividades a unos precios muy asequibles”.

Por su parte, Rafael López ha manifestado que “no me canso de decirlo, esta oferta que tiene Chiclana es una oferta muy potente y que no tienen otras localidades, ya sea por instalaciones, precios o accesibilidad, y la acogida de la gente sigue siendo muy importante, pues el pasado curso contamos con medio millar de participantes. Este nuevo curso hemos intentado dar respuesta a las peticiones y sugerencias que nos van llegando y, en el caso de las personas adultas, hemos incorporado un taller de croché. Asimismo, en las actividades dirigidas a jóvenes tenemos un taller que vuelve a ser novedad este año, que es el de fotografía, donde pueden inscribirse niños y niñas desde los seis años”.

De manera paralela a las clases ordinarias, a lo largo del curso se desarrollarán charlas, cursos monográficos, actuaciones y exposiciones que enriquecerán aún más la oferta cultural y formativa de la EMA, que sigue reafirmando su compromiso con la creatividad en un espacio abierto a la participación ciudadana.

Las personas interesadas pueden obtener toda la información sobre los horarios, precios y desarrollo de los cursos, así como realizar la solicitud de inscripción, a través de la web www.cuadernoamarillo.com, el número de teléfono 956 239 355 o el correo electrónico info@cuadernoamarillo.com.