Chiclana: Generamma reconoce en su clausura a nueve mujeres del sector audiovisual

Generamma clausuró su quinta edición en el Teatro Moderno de Chiclana tras seis días de luz y creatividad, compartiendo proyecciones y actividades, que convirtieron a esta ciudad en el punto de encuentro del audiovisual realizado por mujeres.

Oliva Acosta, directora de este festival, aprovechó su discurso de clausura para expresar que esta convocatoria, ha tenido “una luz que no es solo la de las pantallas, ni la de los focos, ni la del cartel. Es una luz más honda: la que nace cuando conectamos. Cuando una película nos sacude. Cuando alguien en el público nos dice: no me la quiero perder. Es esa luz que arde en cada conversación después de un coloquio, en cada mirada que se cruza al salir del cine, en cada descubrimiento compartido. Y este año esa luz se ha multiplicado. Hemos logrado el sueño que teníamos desde el principio: ver más público, más diverso, más joven, y más hombres también”.

Premios

El jurado de la competición oficial, compuesto por Conchi Cascajosa, Violeta Salama y Maryna Sofiichuk, decidió otorgar el Premio Generamma al Mejor Cortometraje Estatal de No Ficción a ‘La luz que nos guía’, de Cristina Rodríguez Paz, mientras que ‘Ei, Temi’, de Marta Aguilella Antolí, Jesús Minchón y Arnau Belloc Lorite, logró una mención especial.

El galardón al Mejor Cortometraje Estatal de Ficción fue para ‘Tú no’, de Marta Albert González; el Mejor Cortometraje Internacional de No Ficción recayó en ‘Memoria Colectiva’ (Perú/Francia), de Cristina Colmenares y Manuel Antonio Monteagudo, y ‘Casulo’ (Brasil), de Aline Flores, obtuvo el Premio al Mejor Cortometraje Internacional de Ficción.

Premio AAMMA

El Premio AAMMA a la trayectoria fue para Carmela Martín, un reconocimiento unánime para “una socia muy comprometida con la Igualdad, y con todos los objetivos que persigue esta asociación”, declaró la presidenta de la Asociación, Pilar Crespo.

Algunas de las premiadas.

Tras recogerlo, una emocionada Martín manifestó sentirse afortunada de pertenecer a “este maravilloso grupo de mujeres”.

Susana Sánchez Toro, responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz hizo entrega del Premio del Público Diputación de Cádiz al Mejor Cortometraje Feminista a Teresa Trasancos por su trabajo ‘Tiempo y Perdón’, quien, al recogerlo, dijo: “El premio al público es el más bonito que nos pueden dar porque al final hacemos cine para los espectadores, para que lo disfruten, para que se incomoden un poquito también”.

Por su parte, el responsable del departamento de Cine de Canal Sur Radio y Televisión, Leonardo Sardiña, entregó el Premio RTVA Cineasta Andaluza a la directora de fotografía Elisa Moreno por una carrera que la ha hecho “imprescindible” en el sector audiovisual andaluz, donde ha participado sobre todo en proyectos documentales de gran reconocimiento.

El Premio Valores de la Academia de Cine de Andalucía correspondió a Bea Mateos por sus más de veinte años dedicados profesionalmente a la ayudantía de dirección.

Más Chiclana

Por otro lado, Oliva Acosta recibió del alcalde, José María Román, el Premio Más Chiclana, que en su primera edición ha querido homenajear a la directora de Generamma por su trayectoria y su compromiso con un cine feminista, plural y transformador.

Durante su discurso de agradecimiento, Oliva Acosta recordó cuando, de niña, pedaleaba “en una bicicleta más grande que yo” y recopilaba, por los caminos, imágenes, olores y sonidos que luego se han convertido en las historias para contar. “Generamma nació de esa misma ilusión. (…) Aquella niña que pedaleaba sola encontró a muchas compañeras de viaje y descubrimos que, juntas, pedaleábamos más fuerte y llegábamos más lejos: eso es para mí, AAMMA, mi asociación”.

Oliva Acosta recibió el Premio Más Chiclana.

Después de este acto, las actrices Amada Santos, Paz de Alarcón y la pequeña Sofía Allepuz se encargaron de presentar ‘Rita’, la película que cerró la edición más luminosa de este festival.

Por último, cabe señalar que esta gala estuvo conducida por la actriz Laura Baena y la cantante Nina Alemania y contó con un espectáculo a cargo de la compañía Danza Mobile, un referente en el ámbito de la danza contemporánea con un elenco formado por dos intérpretes con y sin discapacidad.