El traslado de los juzgados de Chiclana a la Plaza Mayor sigue en el cajón

El proyecto de los nuevos juzgados de Chiclana sigue en el cajón. Tras tres años de espera y el visto bueno del anterior director general de Infraestructuras Judiciales, el traslado al edificio de la Plaza Mayor propuesto por el Ayuntamiento sigue sin ejecutarse y no tiene visos de hacerlo a corto plazo.

Los profesionales y la propia administración reconocieron que los equipamientos actuales se quedaban pequeños ante el incremento de la demanda por el crecimiento de la ciudad, por lo que desde el Consistorio se ofreció este edificio, propiedad de Mac-Puar, para el traslado. Así, se podría dar salida a un inmueble que lleva años sin uso y los profesionales del actual Palacio de Justicia tendrían unas instalaciones más competitivas.

Los técnicos de la Consejería visitaron el inmueble y valoraron muy positivamente su composición: cuenta con oficinas, una posible sala de vistas, garajes o lo que podría ser un espacio para los detenidos. En palabras del anterior director general, el inmueble estaba “de dulce”. “Está terminado y se encuentra en un entorno idóneo, además de contar con unas condiciones perfectas para dar respuesta a las necesidades que ahora se presentan”, manifestó durante su visita.

La iniciativa ya se había presentado al anterior Gobierno de la Junta, por lo que la intención era retomar el proyecto y sacar un contrato de arrendamiento adelante. Sin embargo, no ha habido novedades desde aquella visita. Y, según ha expuesto recientemente Ciudadanos, que entonces tenía esa Consejería, fue el PP quien frenó el proyecto. “Miguel Rodríguez -el anterior delegado territorial de Justicia- nos reconoció que no podía haber juzgados nuevos porque el socio de Gobierno no lo veía”, expuso la portavoz municipal, María José Batista, durante el último Pleno municipal.

La Junta sí amplió los juzgados actuales, con un local más situado en la misma plaza. De esta forma, desde 2020 Chiclana cuenta con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, en la sede judicial junto a la Plaza del Recortillo. Dispone de una plantilla de ocho funcionarios y requirió más de 64.000 euros entre obras de acondicionamiento del espacio y mobiliario. Con esta operación se desplazó el Registro Civil a una nueva ubicación, para lo que hubo que destinar otros 48.000 euros.

En cualquier caso, el edificio de la Plaza Mayor sigue sin ocupación tras años de problemas y contratiempos. El Gobierno local llegó a proyectar allí la Escuela Oficial de Idiomas, aunque la oposición tumbó la propuesta.