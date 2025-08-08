La Semana del Trofeo ‘Ciudad de Chiclana’ de fútbol se celebrará del 11 al 18 de agosto

La delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, y el presidente del Chiclana Industrial, Francisco Cordero, presentaron la Semana del Trofeo ‘Ciudad de Chiclana’ de fútbol, que se desarrollará del 11 al 18 de agosto en el Campo Municipal de Deportes El Fontanal.

Así, aunque el plato fuerte de la semana será la disputa del XXXVIII Trofeo Ciudad de Chiclana, el martes 12 a las 20.30 horas, con el encuentro entre los equipos senior masculinos de Chiclana Industrial y Conil Club de Fútbol, durante toda la semana se disputarán encuentros en las distintas categorías.

En este sentido, el lunes 11, a las 20.30 horas, jugará el equipo benjamín del Chiclana Industrial ante el Ciudad de Chiclana y el Fran Mejías Club de Fútbol y el alevín ante el Ciudad de Cádiz y el Trasmayo Club de Fútbol. El martes 12 será el encuentro del equipo senior ante el Conil Club de Fútbol. El miércoles 13, también a las 20.30 horas, el juvenil jugará ante el Cádiz CF.

Por otro lado, el jueves 14, a las 19.00 horas, jugará el equipo prebenjamín ante el Trasmallo y a las 20.30 horas el cadete ante el Taraguilla. El sábado 16, a las 20.30 horas, jugará el infantil ante el Cadistas de la Isla. El domingo 17, a las 9.00 horas, el equipo veterano ante el club Veteranos Xerez. Y el lunes 18, a las 20.00 horas, será el triangular femenino, que disputarán el Juventud Chiclana, el Xerez Féminas y el San Fernando 1940.

“En definitiva, se trata de una semana completa de fútbol en el Campo Municipal de Deportes El Fontanal, en la que los aficionados podrán disfrutar de numerosos partidos desde los más pequeños hasta los veteranos”, declaró Isabel Butrón

Por su parte, Francisco Cordero agradeció al Ayuntamiento de Chiclana “su colaboración con el Chiclana Industrial en todo lo que llevamos a cabo, como sucede con este trofeo”.