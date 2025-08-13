Royal Hideaway Sessions invoca en Chiclana el talento de Yamandu Costa

Si los primeros tramos del ciclo de conciertos Royal Hideaway Sessions apuntaron a Cuba con los espectáculos de dos leyendas como Chucho Valdés y Paquito D’Rivera, este jueves 14 de agosto, a las 22:00 horas, Brasil tomará el testigo en las prodigiosas manos del guitarrista Yamandu Costa.

Embajador de la Cultura Iberoamericana y uno de los mayores talentos de la guitarra de siete cuerdas, Costa ha publicado más de 50 discos y recibido, entre otros premios, el Latin Grammy 2021, con Toquinho, por Live at Rio Montreux Jazz Festival; o los Premios de la Música Brasileña 2023 al Mejor Solista y al Mejor Álbum Instrumental por Simpatia.

António Zambujo se cae del cartel. ¿Qué hacer con las entradas?

Junto a Yamandu Costa se esperaba la visita del cantante y compositor portugués António Zambujo, pero desde su oficina informan que “debido a una grave y repentina infección de oído, los médicos le han recomendado no viajar a España desde Brasil, país en el que se encuentra de gira. Conscientes de las molestias que esta situación pueda ocasionar, ofrecemos a los poseedores de entradas dos opciones: asistir al concierto de Yamandu Costa y recibir, además, una invitación para el concierto de Los Hermanos Guedes del 22 de agosto (para recibir la invitación tendrán que solicitarla al correo entradas@jazzvejer.com antes del 18 de agosto) o solicitar la devolución íntegra de la entrada enviando un correo a entradas@jazzvejer.com antes del 18 de agosto”.

El ciclo de conciertos Royal Hideaway Sessions continúa celebrando su décimo aniversario en Chiclana. Las próximas citas serán con Los Hermano Guedes, artistas brasileños que son máximos representantes de la música gaucha, este próximo 22 de agosto; y con la cálida voz de Pasión Vega que, junto a Moisés P. Sánchez Quartet, presentará el 28 de agosto la propuesta Pasión Almodóvar. Las entradas están a la venta en royalhideawaysessions.com.