Chucho Valdés en Chiclana: “Llegaré hasta el final, como mi papá Bebo, con la frente alta siempre”

Pregunta.Este 6 de julio visitará el escenario de Royal Hideway Sessions presentando el álbum Cuba & Beyond. ¿Qué nos puede adelantar de ese espectáculo? ¿Qué atmósfera nos quiere transmitir?

Respuesta.El público va a encontrar los mejores géneros en la historia de la música cubana, con arreglos bien modernos. También van a ver vestigios de la música afrocubana, afro-cuban jazz, con la que hasta hoy hemos tenido, de verdad, una repercusión tremenda en el público y en todos los lugares en los que hemos estado. Como un ciclón.

P.Un disco con sonidos de su tierra. Cuba ha sido en este trabajo ¿más inspiración o aspiración?

R.Una inspiración. Inclusive recibimos una nominación para este disco en los Grammy y estamos felices. Se ha hecho un trabajo increíble que ha tenido una repercusión tremenda a nivel mundial. Además, hemos usado música de Mozart, pero al estilo cubano y ese es uno de los temas favoritos del público.

P.¿En el recital de Chiclana habrá alguna concesión a trabajos anteriores de su amplia trayectoria?

R.Yo pienso que sí. Va a haber una versión de la Contradanza, que le cambiamos el título y le pusimos Congadanza. También hay una versión que hago a piano solo de un estándar muy conocido que se llama But not for me. Y esos son de los temas que vamos a hacer fuera del disco, pero que vienen muy bien en el concepto del concierto.

Busco músicos que sean los mejores representantes de su instrumento”

P.Cuba & Beyond abarca el son, la habanera, la rumba o el bolero. A fuerza de costumbre, estos géneros con los que se ha criado ¿han dejado de tener secretos o se sigue sorprendiendo como músico de su alcance?

R.Tienen un alcance infinito y, a veces, me sorprende porque esa música está viva, va creciendo en la medida en que nosotros, los compositores, la vamos desarrollando más.

P.Sonidos que en algún momento de la historia unieron a las dos orillas del Atlántico. Tocará en la tierra de los “cantes de ida y vuelta”, de la fusión del flamenco y la música popular latinoamericana. ¿Qué es lo mejor que ha dado esa mezcla?

R.Ha dado muchísimas cosas. Una de las más grandes es el disco de fusión de mi papá, Bebo Valdés, con El Cigala, Lágrimas negras. Yo he hecho trabajos con Estrella Morente, con Concha Buika. El flamenco es parte de mi vida.

P.Se acompañará en directo de José A. Gola (contrabajo y bajo eléctrico), Roberto Jr. Vizcaíno Torre (percusiones) y Horacio Hernández El Negro (batería). Diferentes generaciones de artistas unidos por el amor a la profesión. Los compañeros de viaje, ¿se eligen o el destino te los pone enfrente?

R.Más bien yo los elijo. Busco músicos de diferentes generaciones, pero que sean los mejores representantes en su instrumento y en la forma de aplicar el arte. Eso ha sido una buena idea porque hemos combinado un cuarteto tremendo. Siempre buscando lo mejor de lo mejor.

P.En el cartel de Royal Hideaway Sessions aparece otro músico ilustre muy unido a usted, Paquito D’Rivera. Desde la mítica formación Irakere hasta su álbum conjunto I missed you too! de 2022, ¿cuál que es la clave de su sintonía?

R.Nosotros empezamos la carrera juntos, antes de lo de Irakere, antes de la Orquesta Cubana de Música Moderna. Fuimos parte de la Orquesta del Teatro Musical de La Habana. Ahí yo empecé a hacer mis primeros discos, con Chucho Valdés y su combo. Paquito y yo hemos compartido un largo camino trabajando juntos y en nuestras carreras individuales.

El ingrediente para conseguir algo es la disciplina. La música es un arte muy serio”

P. Existe el talento, la visión artística, la experiencia… Pero ¿cuál es el ingrediente esencial para seguir siendo un referente para tantos músicos?

R.Diría que es la disciplina. También la seriedad, el sacrificio y la dedicación. Es lo que de verdad te lleva por un camino recto, son los ingredientes para que tú puedas llegar a lograr algo porque la música es un arte muy serio.

P.Hijo de artistas, usted nunca se vio haciendo otra cosa, ¿no?

R.¡No, no! Yo estudié magisterio por tener una carrera, pero ¡ni hablar! La música lo es todo en mi vida.

P.Intuyo que morirá usted con las botas puestas, con el tacto de las teclas en la yema de los dedos, hasta el último aliento. ¿Es así?

R.Al igual que mi papá, hasta el final y siempre con la frente alta y tratando de dar lo mejor.

P.¿Le queda algún reto profesional?

R.La música y su desarrollo no tienen final. Tengo un proyecto que estoy preparando para 2026, Chucho sinfónico, toda la música mía afrocubana llevada al plano sinfónico. Va a estar superinteresante.

P.¿Cuál diría que ha sido el mayor impacto de la música hecha por artistas latinos y dónde queda más patente?

R.El bolero, la rumba, el chachachá, el mambo, el danzón... todos estos géneros están recorriendo el mundo. Ahora estamos revitalizándolo e innovándolo. Hay artistas actuales que pueden estar en diferentes caminos, pero mientras sea con calidad, me gusta.