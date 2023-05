La primera fase de la nueva barriada de El Pilar será una realidad en los dos próximos años

El alcalde de Chiclana y candidato a la Alcaldía, José María Román, acompañado de miembros de la candidatura del PSOE a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, presentó las principales medidas en políticas de vivienda que pondrá en marcha una vez sea reelegido alcalde. Un paquete de medidas que incluye distintas acciones, entre ellas, la rehabilitación de la barriada El Pilar. En este sentido, José María Román y miembros de la candidatura se desplazaron hasta esta popular barriada de Chiclana, donde mantuvieron un encuentro con vecinos para explicarle en qué momento se encuentra este proyecto que, en una primera fase, prevé la ejecución de tres bloques de viviendas, lo que posibilitará el realojo de un total de 24 familias de los pisos existentes en la zona y que serán posteriormente derribados para la ejecución de una segunda fase.

“Estamos hablando de un proyecto fundamental, porque en esta plaza y enfrente construiremos próximamente las primeras 24 viviendas que sustituirán al primer bloque de viviendas existentes en El Pilar y que se encuentra por debajo del nivel del resto de la zona”, manifestó José María Román, quien adelantó que “durante el verano saldrá a licitación esta primera fase, con el objetivo de que pueda estar terminada antes de dos años”. “Y, una vez se levanten estos tres bloques de viviendas previstos, se tirará el primer ala de las viviendas existentes, que acogerá la segunda fase en sustitución de los bloques junto a Reyes Católicos, y finalmente una tercera fase para albergar a los vecinos de las unifamiliares”, explicó el alcalde y candidato a la reelección.

Por otro lado, el programa electoral socialista contempla el desarrollo de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo, una herramienta de planificación y gestión que recoge la definición y desarrollo de la política de vivienda en Chiclana, mejorando la gestión del parque público; así como un plan de creación de una bolsa de 300 viviendas en alquiler para familias con menor poder adquisitivo. Asimismo, contempla un Plan de Vivienda Joven, con el objetivo de que estas personas puedan tener un mejor acceso a la vivienda, dando facilidades para que puedan emprender una nueva vida, que se suma al programa para la adquisición de viviendas para jóvenes, que tiene como objetivo prestar ayuda a los mismos que con sus ingresos no pueden hacer frente a la entrada para la adquisición de los inmuebles. “Somos conscientes de que hay personas que trabajan, pero no pueden hacer frente a la entrada de una vivienda, por lo que pondremos en marcha un programa de ayuda municipal para aquellas personas que pueden pagar la hipoteca, pero no una entrada de 15.000 o 20.000 euros”, incidió.

Asimismo, la calle Delicias acogerá en el próximo periodo corporativo un nuevo proyecto de 47 viviendas sociales en régimen de alquiler, que se suman a las 55 ya construidas “que no han sido entregadas ya para no perturbar la campaña electoral, lo que implicará una suma total de más de un cenetar de VPO en esta calle de la zona de La Cucarela; y que se unirá a otras promocines de viviendas nuevas como las 18 previstas en El Doctoral en régimen de venta, “que ya se encuentran en licitación”.

Además, desde el PSOE se potenciará los programas de ayudas al alquiler, al pago de hipotecas y a la rehabilitación de viviendas y comunidades, que ha puesto en marcha el Gobierno liderado por José María Román y que permite a familias chiclaneras afrontar el día a día en el pago de sus viviendas o en obras de mejora de las mismas, así como de los bloques de pisos. “E impulsaremos la instalaciones de ascensores en aquellos bloques de viviendas pendientes de Caja de Ahorros y Recreo San Pedro, así como en las barriadas de Sebastián Gessa y El Arenal, esta última de la Junta de Andalucía”, manifestó.

Finalmente, José María Román destacó que “paseando por el centro vemos muchas casas vacías, a pesar de la demanda de vivienda que hay, por lo que pondremos en marcha un programa que permitirá rescatar muchas de esas viviendas vacías o que están en ruina para que las adquiera el Ayuntamiento y podamos hacer nuevos inmuebles para familias demandantes de VPO”. “Todo ello sumado el programa de realquiler de viviendas privadas, a través del cual el Ayuntamiento alquila a un particular para poder realquilar a demandantes de viviendas sociales, tal y como hemos hecho en estos años, que han posibilitado que más de un centenar de casas hayan podido ser alquiladas a familias chiclaneras”.