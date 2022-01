El PP muestra su "apoyo incondicional" a la tauromaquia en Chiclana

El Partido Popular, a través de su concejala y portavoz municipal, Ascensión Hita, ha mantenido un encuentro con los alumnos y profesores de la Escuela Taurina Francisco Montes 'Paquiro', "colectivo al que se le ha negado en los Presupuestos municipales la partida que hasta ahora servía para su sostenimiento económico", critican. La edila defiende que “es intolerable que Román haya vendido la escuela de tauromaquia municipal a las imposiciones de Podemos con el único propósito de tener sus votos para aprobar los presupuestos", por lo que para la concejala, “una vez más se evidencia que el alcalde antepone su beneficio político al interés general de los chiclaneros, quienes en su inmensa mayoría están a favor de que se lleven a cabo festejos en Chiclana y de la libertad para que cada cual decida si asistir o no a los mismos”.

Para Hita “la desfachatez política no queda ahí. Los socialistas, al eliminar la subvención a la escuela, se alinean con la ultraizquierda para estrangular social y económicamente a un colectivo que no tiene ninguna responsabilidad en este asunto, que solo viene provocado desde el odio y la hostilidad que le profesan al mundo del toro los grupos de izquierdas de Chiclana”.

Para la edila, “Román, al aceptar las exigencias de Podemos a cambio de sus votos, se posiciona con la prohibición y frente a la libertad”, porque para Hita, “el alcalde parece considerar que los ciudadanos no estamos capacitados para decidir si mandar o no a nuestros hijos a una escuela taurina o para decidir libremente si asistir o no a un festejo taurino, y por eso se toma la licencia de asfixiar al mundo taurino chiclanero”.

La Portavoz del PP confirma “el apoyo incondicional de mi partido a la tauromaquia en Chiclana. Cuando lleguemos a la Alcaldía restituiremos tanto la subvención a la Escuela Taurina como la apuesta por el desarrollo de festejos en nuestra localidad, y que sean los propios ciudadanos desde su libertad quienes decidan el futuro de la fiesta, y no los políticos de turno”. Para Hita, “la actuación de los socialistas retirándoles la subvención obvia tanto el bien social que lleva a cabo la Escuela Taurina, habida cuenta de la cantidad de niños que acuden a sus clases, como el trabajo que realiza día a día para mantener viva una tradición histórica y cultural tan enraizada en la identidad del pueblo chiclanero”.

Por último, la portavoz popular valora muy positivamente “el apoyo de la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente dirigida por Carmen Crespo a un sector como el taurino, que también ha sido muy castigado por la crisis pandémica”, ya que “en el último Consejo de Gobierno celebrado en Cádiz se aprobó la concesión de ayudas al ganado bravo por un importe de 1,2 millones de euros para las ganaderías de nuestra provincia, por lo que demostramos que en las administraciones que gobernamos defendemos al sector taurino y le damos el sitio que se merece”.