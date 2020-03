Minoristas de la Plaza de Chiclana se plantean cerrar sus puestos por la falta de clientes

El mercado de abastos de Chiclana se encuentra en estos días afectado por la alerta sanitaria que se vive en todo el país, una circunstancia que ha traído consigo una reducción notable de los clientes en estas instalaciones municipales.

Así lo han confirmado varios minoristas de la Plaza a este medio, manifestando en este sentido que "se está notando mucho la ausencia de clientes en el mercado debido sobre todo a que muchos de los que antes venían a comprar ya no pueden porque la Policía limita los desplazamientos y aconseja que se hagan las compras en establecimientos cercanos a los domicilios".

Asimismo, el miedo de la gente a salir hace que se reduzca notablemente el tipo de compra que se solía hacer en este establecimiento, a pesar de que los propios minoristas garantizan las medidas de higiene y seguridad, que se han intensificado, e informan de las normas que se deben guardar en el recinto, como en otros supermercados, como mantener las distancias, no entrar en contacto con otras personas, regular el acceso al mismo para que no se acumule mucha gente dentro, etc.

De esta forma, entre los puestos que más están sufriendo este problema se encuentran los de pescado, si bien los de carnes mantienen cierta actividad similar a la que se venía desarrollando anteriormente.

Ante dicha situación, y pese a que algunos puestos están aumentando incluso los servicios a través de la preparación de pedidos para recoger, otros se plantean ya cerrar ante la reducción de las ventas y a pesar de que productos, como el pescado, están ofreciéndose a precios más económicos que hasta hace unos días.

Con todo ello, tanto minoristas como responsables municipales, a través de las redes sociales, animan a la ciudadanía a comprar en el mercado, garantizando la calidad y frescura de los productos y las medidas de seguridad que se están llevando a cabo desde hace ya unos días.