La plaza de Las Bodegas muestra los sabores de Chiclana

La delegada municipal de Turismo y Mercado, Pepa Vela, visitó la exposición Instantes infinitos. Los sabores de Chiclana, de la artista Inés Gontad, que puede visitarse en la plaza de Las Bodegas. En este sentido, chiclaneros y visitantes pueden disfrutar de este proyecto, que nace en un primer momento de la pequeña huerta urbana de la artista, de cómo a partir de una semilla o plantón nace un fruto que a su vez genera más semillas y así en un continuo ciclo del que ahora formo parte, generando una armonía que influye en el posterior cocinado, “porque sientes que formas parte de la naturaleza y porque he llegado a la conclusión de que la procedencia de un alimento natural es la base de ese intenso e infinito sabor que durará toda la vida en tu memoria”.

Hay que resaltar que el mercado de abastos de Chiclana es famoso por la gran variedad de pescado, frutas, hortalizas, carnes frescas... Cuando entras en ese espacio, el olor, el color y el bullicio invade nuestros sentidos. Así, la muestra tiene como objetivo potenciar ese valor, productos cercanos, de la Bahía, de Sancti Petri, de los campos que la rodean y también invitar a los espectadores a crear su propio espacio natural. En definitiva, se busca plantar una pequeña semilla en nuestras conciencias, que crezca y produzca unos frutos que ayuden a cambiar el mundo que nos rodea y dejar nuestra infinita huella personal con la menor huella ecológica.

De esta forma, la exposición pretende promocionar el Mercado de Chiclana con su máximo valor que son las personas, pero también el producto. Para ello, se han realizado bodegones contemporáneos, composiciones realizadas de una manera creativa, poniendo el acento en el producto típico de la tierra, mar, marisma… Asimismo, se busca potenciar los sabores de Chiclana.

Durante la visita, Pepa Vela señaló que “hemos sacado el arte a la calle para sensibilizar a la ciudadanía y apoyar, mediante el arte, al mercado y el comercio local, para el consumo del producto local. Es también la mejor forma de concienciar de un estilo de vida distinto, más sano, más sensible con el medio ambiente y más sostenible. Este equipo de Gobierno quiere una Chiclana más saludable, más rica y con más calidad de vida".

“Inés Gontad ha sido capaz de plasmar esa idea en su arte, vendiendo la excelencia de nuestros productos y también provocando un cambio de conciencia en las personas que se acercan hasta aquí, porque apoyan a la economía local y apoyan una forma de vida más saludable y sostenible”, destacó la delegada.

Por su parte, Inés Gontad explicó que, a la hora de crear este proyecto, “me fijé en mi huerto, en cómo crece cada producto y da un fruto que al final sale de la tierra. Soy una gran consumidora de los mercados de abastos, lugar al que acudo en cada ciudad que visito. Cuando llegué a Chiclana lo primero que hice fue ir a la plaza de abastos y todos los colores y el bullicio que vives allí es lo que me han inspirado para hacer esto. Esta exposición es una expresión artística del sentimiento y emoción que me ha provocado este mercado, por lo que no es la promoción de un solo producto de Chiclana, sino que he intentado exaltar todos esos productos locales a través del arte, utilizando así el arte para expresar”.