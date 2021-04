Recepción municipal a la chiclanera Paula María Herrera, tercera clasificada en la Olimpiada de Economía y Empresa de la UCA

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido recientemente a Paula María Herrera Moreno, estudiante del IES Pablo Ruiz Picasso, que ha logrado la tercera posición en la XI Olimpiada de Economía y Empresa, organizada por la Universidad de Cádiz. Un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz, así como los padres de Paula María.

Hay que destacar que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales organizó la undécima edición de la Olimpiada de Economía y Empresa con la participación de 90 jóvenes de diferentes centros educativos de la provincia de Cádiz. Un evento de carácter académico y educativo, cuyo objetivo fundamental es incentivar y estimular el estudio de la economía y la empresa entre los estudiantes de Bachillerato, así como primar el esfuerzo y la excelencia académica, divulgar los estudios de Economía y Empresa y servir de punto de encuentro entre la enseñanza secundaria y la universitaria.

Asimismo, resaltar que la XI Olimpiada de Economía y Empresa se ha celebrado de forma simultánea en los tres campus en los que la Facultad imparte su docencia (Cádiz, Jerez y Bahía de Algeciras), para evitar traslados y aglomeraciones innecesarias atendiendo a la situación sanitaria.

Así pues, la chiclanera Paula María Herrera finalizó en tercera posición en esta Olimpiada, por detrás de Paula María Aguilar, del IES Arroyo Hondo de Rota, que logró la primera posición; mientras que Fernando Viñas, del Colegio Los Pinos de Algeciras, que logró la segunda plaza.

“Tal y como me ha trasladado su madre, Paula es una chica muy inquieta, se interesa por todo y casi aprende a leer sola con solo tres años. Además, desde pequeña es muy observadora y con inquietudes para conocer los sucesos de la historia de la humanidad y los grandes enigmas de antiguas civilizaciones”, ha indicado el alcalde, quien ha recalcado que “siempre ha sido una niña más madura que los jóvenes de su edad, con un espíritu crítico por la justicia social”. “Y hoy queríamos tener un detalle por sus éxitos y porque es una buena manera de que otros muchos jóvenes se ilusionen, se fijen y sepan que hay muchísimas maneras de disfrutar la vida, entre ellas, desde el conocimiento, desde la cultura y desde la formación, porque una persona formada es una persona más rica”, ha comentado.

Por su parte, Paula María Herrera ha destacado que “la Olimpiada supuso una experiencia maravillosa”. “Ver que tu esfuerzo y que todo lo que has trabajado sea reconocido simplemente me deja sin palabras”, ha expresado la estudiante chiclanera, quien ha añadido que “durante este evento pude disfrutar del examen y fue una enorme alegría cuando me enteré por mis padres que había quedado tercera”.