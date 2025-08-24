Pasión Vega en Chiclana: “Este proyecto es una total declaración de intenciones”

Afirmaba La Agrado, inefable personaje de la película Todo sobre mi madre, que “una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma”. Con Pasión Almodóvar, Pasión Vega asume dicha máxima almodovariana en un espectáculo repleto de verdad –como su perenne risa– y ensoñaciones compartidas. A través del cancionero inserto en la filmografía del realizador manchego, la intérprete malagueña adorna con su voz de seda –apelativo que le pusiera el chico Almodóvar Antonio Banderas– melodías que han quedado marcadas con rojo Pasión (y Almodóvar) en el corazón de los espectadores. El jueves 28 de agosto la cantante clausurará el ciclo de conciertos Royal Hideaway Sessions (22:00 horas), en el Hotel Royal Hideaway Sancti Petri, junto a Moisés P. Sánchez Quartet. Un recital muy especial porque supone el regreso de la artista a los escenarios de su tierra adoptiva, Cádiz. “Volver a la provincia, cerquita de casa, en un lugar tan mágico... Todo el equipo tiene muchas ganas de que llegue ese día”, declara.

Pregunta.¿Cómo nace este espectáculo, Pasión Almodóvar?

Respuesta.De la cabeza de Joan Antón Rechi, un director de escena maravilloso que sobre todo hace muchas óperas. Me llaman el director artístico del Festival de Peralada y del Festival ClàssicAND de Andorra –el propio Rechi– para proponerme un espectáculo dedicado a Pedro Almodóvar, con las canciones de sus películas, y a mí me pareció fascinante. En principio era para hacerlo solamente en Andorra y Peralada. Empezamos a elegir las canciones, que es lo más importante, y ver con qué músicos, por dónde llevar el repertorio... A partir de ahí, ya empieza la cabeza a dar vueltas –ríe—. A través de estas canciones contamos no solo el ideario de Pedro Almodóvar, sino también nuestras propias historias, recuerdos, vivencias. Está siendo maravilloso este camino.

P.Y su pasión por el cine de Almodóvar, ¿cuándo aparece?

R.A mí me encanta, me gusta mucho lo que hace, lo que representa, lo que ha significado para nuestra cultura española, lo que implica ese canto a la libertad, ese compromiso constante como director y ser humano. Es un orgullo poder hacer este repertorio. Recuerdo que en el estreno, en Peralada, pude conocer a mi querida Marisa Paredes. No pude disfrutarla mucho más, la pobre. Estuvimos unos meses muy cerca, nos hablábamos, escribíamos y llamábamos mucho. Ella representa a esa mujer comprometida con la sociedad, con su profesión, con el arte en mayúsculas. Y Pedro nos ha dado momentos gloriosos, no solo compromiso, sino sentido del humor, su locura en las películas, su tecnicolor, esos colores tan chillones que utiliza, una marca de él como director. Pedro nos deseó mucha suerte, que fuera todo genial. Ha sido maravilloso poder llevar a cabo este proyecto, estar bendecidos y poder dedicar a Marisa Paredes en ese estreno Piensa en mí. Desde donde esté, nos está dando mucha suerte.

El repertorio nace de la conexión personal con las canciones, en las que está mi historia”

P.Grandes artistas han aportado su talento musical al trabajo de Almodóvar. ¿Cuál ha sido el criterio de selección?

R.En realidad surge por la conexión personal con las canciones. Es un trabajo de equipo, con Joan Antón, dentro de un primer listado de 30 o 40 canciones representativas de sus películas. A partir de ahí, haces un cribado y, en mi caso, elijo las canciones con las que yo me identificaba muchísimo, en las que también está mi historia. Hay algunas ineludibles: Piensa en mí, Volver, Cucurrucucú Paloma, Un año de amor... Y después decidimos que la persona indicada para poder llevar a cabo este repertorio y con la que a mí me hacía mucha ilusión hacer un proyecto era Moisés P. Sánchez, un pianista increíble, con una capacidad musical y con un talento maravillosos. Él viene del clásico, pero es un gran pianista de jazz muy reconocido. Entre los dos elegimos las canciones que veíamos con más posibilidades con este cuarteto de jazz que llevamos en escena: Moisés (piano) y tres músicos más; con contrabajo (Toño Miguel), percusión y electrónica (Pablo Martín Jones Johnston) y también guitarra y chelo (Sergio Menem). Ese proceso creativo te llena de vida y te ayuda a profundizar más en esas canciones y el significado que tienen para nosotros. Estamos felices.

P.¿Cómo lograrán el equilibrio entre un espacio tan íntimo como Royal Hideaway Sessions y la grandeza del repertorio que presentan?

R.(Ríe) Todavía ganan más fuerza esas canciones. Es como si el público te pudiera estar viendo en un primer plano de cine, tan íntimo, donde la primera butaca está tan pegada al escenario. Cuando he estado allí tantas veces como público, han sido inolvidables; mejora las canciones, puedes conectar con el público más directamente. Las canciones de Chavela, ese Volver de Carlos Gardel, A tu vera, que interpretaba Lola Flores... son canciones de taberna, que hemos cantado entre amigos, que estamos acostumbrados a escuchar en la intimidad y este espacio juega muy a favor, es precioso y maravilloso para poder interpretar este repertorio. Siempre dicen que en los sitios pequeñitos es donde suceden las grandes cosas –ríe de nuevo–.

En Royal Hideaway Sessions es como si el público te viera en un primer plano de cine”

P.El concepto de “pasión” quizá es el que mejor resume la filmografía de Almodóvar. Además de ser su nombre artístico, ¿qué significa para usted esta palabra en su presente?

R.Es un leitmotiv de vida. Vivirla con pasión, intensidad, convencimiento y un propósito, en mi caso la música y el arte. Hacer las cosas siempre al cien por cien, entregar el todo por el todo y no dejarme nada dentro, siempre dar lo mejor de mí. Es un nombre que me acompaña y es importante en todas las facetas de la vida. Pasar por la vida con pasión y con un propósito es lo que más felices nos hace al final. Podemos tener muchas cosas, riqueza, lo que tú quieras –ríe–, pero sin pasión, esto no tiene mucho sentido. En estos tiempos de crisis, convulsos, donde la paz no encuentra su lugar, creo que es muy importante que el artista se comprometa, que sea un grito de paz y libertad, con el coraje de pensar y la libertad de amar; en eso ha sido y es un experto Pedro Almodóvar. Este proyecto también es importante por eso, porque es una declaración de intenciones total.

Una imagen promocional de 'Pasión Almodóvar'. / Bernardo Doral

P.Compagina esta gira con la propuesta Canto y Río. Se puede decir que en directo se está entregando usted al gusto de compartir con el público los temas que la han forjado como cantante, ¿es así?

R.Efectivamente. En los últimos cinco años, desde que hice Todo lo que tengo, un proyecto de canciones nuevas, se han cruzado en mi camino proyectos en los que no he podido interpretar las canciones que me han ido acompañando a lo largo de estos 30 años. El proyecto anterior fue Lorca sonoro y ahora las canciones de Almodóvar y es verdad que el público también necesita nutrirse de esas canciones que me han escuchado todos estos años. Y decidimos preparar este repertorio que también estamos llevando a algunos espacios en los que, por el formato o lo que sea, no les apetece tener el proyecto de Almodóvar. Canto y Río también es maravilloso –ríe–, ahí me permito el lujo de cantar esas canciones que me han compuesto Antonio Martínez Ares, Jesús Bienvenido, Ruibal, Sabina, mis canciones favoritas de Serrat, Gracias a la vida... que al público le apetece volver a escuchar, un repertorio muy vital, positivo y donde repaso mi carrera. Lo estoy disfrutando mucho.

¡Me volvería loca trabajar con Pedro!, pero depende de lo que él necesite”

P.¿Publicará Pasión Almodóvar en formato físico o está ya trabajando en un nuevo disco?

R.Por supuesto, me gustaría muchísimo grabar Pasión Almodóvar, sí, sí, sí. La intención, de aquí a un par de meses, es grabar esas canciones en estudio, 10 o 12. Además, el público pregunta. Me encantaría hacerlo en vinilo, con esa portada maravillosa del fotógrafo Bernardo Doral. En ello estamos. Como soy compañía independiente, puedo hacerlo a mi ritmo, en los tiempos que me vengan mejor. Lo haremos, lo prometo –ríe–.

P.Estudió en su día arte dramático. ¿Se ve, si no actuando, como parte de la música en una película del director?

R.(Ríe) ¡Me volvería loca, sería un sueño, ojalá! Eso ya no depende de mí, sino del artista, de Pedro, de su visión y lo que él necesite en sus pelis. Ya poder hacer este homenaje y bendecidos por él es un regalazo increíble que no esperaba en mi carrera. Las cosas van sucediendo, apareciendo, y luego hay que ponerle mucho trabajo, pasión, esfuerzo. Estoy muy orgullosa del proyecto, la verdad.

Cada vez que canto ‘Piensa en mí’ le lanzo un besito a Marisa Paredes”

P.Su película favorita de Almodóvar y una escena que no se pueda quitar de la cabeza.

R.Me encantan Tacones lejanos, Mujeres al borde de un ataque de nervios, la primera película que vi suya. Ese impacto de reírte, llorar, emocionarte. Hay muchísimas escenas maravillosas... Volver, esa Penélope Cruz. Soy un poco insistente en mi querida Marisa, pero Piensa en mí, esa mujer que se come la pantalla, que interpreta de esa manera con la voz de Luz Casal, es supericónica. Cada vez que salgo al escenario a interpretar esta canción le lanzo un besito a Marisa; fue una suerte poder conocerla, compartir amistad, conversación. Fíjate que la conocí poco tiempo, pero la extraño mucho. Me dio mucho en ese poquito tiempo. También Carmen Maura cuando dice: “Riégueme, riégueme –ríe–”. Escenas de todas las actrices maravillosas, de los chicos Almodóvar, con Antonio Banderas, Miguel Bosé. Elegir una, ¿por qué? Si hay muchas...

P.Cuántas veces habremos pensado: “Si Almodóvar viera lo que me ha pasado, haría una película”. Su momento más almodovariano.

R.¡Uy, qué pregunta más difícil –ríe a carcajadas–! En general, a mí me pasan muchas cosas porque soy muy despistada, como llevarme maletas de otra persona –ríe otra vez–. No sé si es almodovariano, pero el verano pasado me atacaron abejorros en pleno concierto, se metían en el vestido. Tuve que parar y le dije al público: “¡Por favor, me tenéis que ayudar!”. Me dieron ganas de desaparecer porque le tengo pánico a los insectos en general. No sabía cómo salir de allí. Hay muchos momentos donde las mujeres tenemos que superarnos y nos sentimos identificadas con Pedro Almodóvar, que siempre representa a auténticas heroínas, pero llenas de imperfecciones al mismo tiempo, cotidianas.