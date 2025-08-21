Los Hermanos Guedes en Chiclana: “Damos continuidad a una historia muy grande, toda una mezcla cultural”

De izquierda a derecha, Los Hermanos Guedes: Andresito (acordeón), Anahy (voz y guitarra) y Karaí (voz y guitarra).

Pregunta.Vienen de una profunda tradición familiar marcada por la música gaucha, la herencia misionera, la cultura guaraní. Estaban predestinados, ¿no?

Respuesta.Anahy: Venimos de una familia con más de 100 años de historia musical, de la región misionera. Nuestro abuelo se llamaba Chico Guedes. La música es el pan de cada día y nuestra historia. Siempre fue la protagonista de nuestra casa.

P.¿Son continuadores de un sonido o sus renovadores?

R.Karaí: Creemos que estamos dando continuidad a una historia muy grande, toda una mezcla cultural que hay en el sur de Brasil, esa música que no tiene fronteras. Pero siempre estamos agregando musicalidad de todas partes. Siempre mi papá –el músico Jorge Guedes– nos dijo que teníamos que respetar a los grandes artistas del pasado, pero también no tener prejuicios, miedo a agregar musicalidad a nuestro origen y esencia.

P.¿Cuál ha sido la influencia del guitarrista Yamandu Costa en su proyección artística?

R.Karaí: Es como un hermano mayor. Mi papá fue muy amigo de su papá, Algacir Costa. Yo toco la guitarra de siete cuerdas gracias a la influencia de Yamandu. Fue a mi casa, cuando yo tenía más o menos nueve años, y me la regaló. Es muy generoso y un músico extraordinario. Siempre estamos observando su música y genialidad.

P.¿Qué repertorio presentarán en Royal Hideaway Sessions?

R.Karaí: Haremos esa música de hermandad, instrumentales, alguna cosa de guitarra, con mi hermano Andresito, que toca el acordeón y canta muy bien.

R.Andresito: Es un placer estar compartiendo la musicalidad de los pueblos de mi región de Brasil, gaucha, con esa magia de España. Vamos a tocar músicas instrumentales de nuestra tierra y músicas latinoamericanas

R.Karaí: Y muchas composiciones también de nuestro papá, que es el que nos hace muchas canciones para que las cantemos nosotros.

P.Han lanzado el tema Amor quando chega invade. ¿Preludio de un próximo disco?

R.Anahy: Esta formación lleva poco tiempo y este es nuestro primer lanzamiento. Toda la vida hemos estado al lado de nuestro padre, que es el que compone. En las próximas semanas iremos lanzando nuevo material, que se grabó en Montemor-o-Novo (Portugal).

R.Karaí: Hay siete temas y el disco se llama Acústico em Portugal. Y hay también un lanzamiento muy especial a final de mes con Yamandu. Es un material audiovisual, muy bonito.

P.No es la primera vez que visitan Cádiz. Una tierra, como la suya, de cruce de culturas. ¿Cómo marca la identidad?

R.Karaí: Es una expresión viva del ser humano. Estar en tierras como Cádiz, también Algeciras, la tierra de Paco de Lucía; São Luiz Gonzaga, mi ciudad, también es muy especial, tiene mucha historia de los guaraníes y los misioneros jesuitas... Hay mucha cultura ahí y mucha influencia de España. Es mirar esa identidad que tenemos adentro, en el corazón.

Los Hermanos Guedes. / Clio Luconi

P.¿Qué les gusta de la música española y su tradición?

R.Karaí: Yo soy fanático de Paco de Lucía, el flamenco me llegó a través de él y descubrí esa musicalidad fantástica. Tengo en mí esa inspiración.

R.Andresito: Nos gusta mucho la tradición familiar del flamenco y de España porque tenemos mucho respeto por la familia y por esta tradición que sigue.

P.¿Con qué artista español les gustaría colaborar?

R.Anahy: Me encantaría estar al lado de Pasión Vega. Es una persona increíble.

R.Karaí: Me encantó José María Bandera, quería hacer una guitarreada con él. También José Manuel León. Me parecieron excelentes personas.

R.Andresito: El percusionista cubano Michael Olivera –afincado en Madrid– y Tino di Geraldo, que tocó con Paco de Lucía, un gran artista. La musicalidad está en la sangre.

P.Tras Chiclana, les esperan conciertos en Barcelona, Avilés, Santander, Tenerife o Madrid, entre otras fechas. ¿Qué les gustaría que pasara en nuestro país con su música?

R.Anahy: Que consigamos alcanzar un hermanamiento y transmitir un mensaje de amor y cariño, llegando al corazón de las personas con nuestra música de raíz. Y también compartir la musicalidad del lugar, que es maravillosa.

R.Karaí: A mí me encanta compartir con los amigos, hacer la guitarreada. Llevar también una parte de mi tierra a esa gente tan querida de España.

R.Andresito: Compartir la buena música con los amigos y la musicalidad como hermanos.