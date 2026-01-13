El pabellón Huerta del Rosario de Chiclana acoge el sábado el VI Campeonato Infantil Provincial de Karate

El pabellón polideportivo Huerta del Rosario será sede este sábado 17 de enero, a partir de las 10.00 horas, del VI Campeonato Infantil Provincial de Karate, una competición que reunirá a jóvenes deportistas de las categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil, convirtiéndose en una importante cita para la promoción del karate base. Además, esta prueba será valedero para el Campeonato de Andalucía, lo que incrementa el nivel competitivo y la relevancia del evento.

Así lo anunció la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, quien compareció en rueda de prensa junto al director técnico del Club Karate Manuel Benavides, Manuel Benavides. “Se espera una destacada participación de clubes, así como una importante afluencia de familiares y aficionados, que convertirán la jornada en una auténtica fiesta del karate andaluz”, declaró Isabel Butrón, destacando la importancia del deporte para “la formación y la educación en valores y hábitos saludables”.

Por su parte, Manuel Benavides reveló que más de un centenar de participantes tomarán parte en este evento y animó a la ciudadanía a acudir a esta cita.

Hay que destacar que el campeonato está organizado por la Delegación Gaditana de Karate, con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza.