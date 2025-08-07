La Orquesta Joven Ciudad de Chiclana actúa el próximo martes en la plaza de Jesús Nazareno

La Orquesta Joven Ciudad de Chiclana protagonizará este próximo martes 12 de agosto, a partir de las 21.30 horas, un concierto en la plaza de Jesús Nazareno. Así lo anunció hoy la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, quien compareció en rueda de prensa junto al director de la Orquesta, Jesús Rivera, y a la presidente de la OJDD, Alicia Aragón. Esta cita regresa como cada verano al centro y en ella el público asistente podrá disfrutar de las interpretaciones de piezas de música clásica, pero también de bandas sonoras y adaptaciones “con el objetivo de llegar a todos los públicos”.

Durante la presentación, Susana Rivas resaltó que “llevamos casi diez años con este concierto, que es uno de los ejes centrales de la programación estival”. Para añadir que “la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana siempre nos trae una programación muy diversa, que nos hace disfrutar a todas las personas”, y agradecer a sus componentes el trabajo diario en pro de la Cultura.

Por su parte, Alicia Aragón afirmó que “el concierto se iniciará con una parte clásica y posteriormente tendremos sorpresas con música muy conocida por todo el mundo”.

Finalmente, Jesús Rivera agregó que “a la música clásica de compositores contemporáneos, este año sumaremos pop rock nacional de los años 80. Esperemos que los asistentes lo disfruten igual o más que nosotros preparando el concierto, logrando que podamos tener una noche mágica en Chiclana”.