Mayte Martín en Chiclana: “El premio más hermoso es dejar una huella en el público”

Pregunta.Clausura este 29 de agosto el ciclo de conciertos Royal Hideaway Sessions con el espectáculo Flamenco íntimo. ¿Qué Mayte Martín escucharemos?

Respuesta.La Mayte Martín flamenca, con un espectáculo con mi guitarrista, José Gálvez, cargado de flamenco tradicional, clásico. Ni más ni menos.

P.Afirma de esta propuesta que es “una incitación al recuerdo, el acto de detenerse a reflexionar sobre lo esencial”. ¿Con qué frecuencia hace esa tarea y qué enseñanza extrae del proceso?

R.En todas mis facetas artísticas tengo esa inclinación a recrear lo ya creado, a reinterpretar. Me parece muy interesante, tanto cuando hago flamenco como otros géneros. Para mí el flamenco antiguo es realmente una materia que me fascina trabajarla.

P.¿Qué encuentra usted en las manos del jerezano José Gálvez y qué cree que disfruta él de su voz?

R.Entre José y yo hay una química espectacular, muy buena, también a nivel humano y que se traslada y transmite en el escenario. Tenemos una manera muy similar de entender el arte y la vida. Antes de ser compañeros en el escenario éramos amigos. Hay un entendimiento a nivel humano y personal, disfrutamos mucho juntos y creo que hay una admiración mutua, o por lo menos de mí hacia él. Me parece un guitarrista excelso, con pedigrí, que es algo que no abunda y que no tiene nada que ver con la herencia familiar. Es auténtico. También ha sacado una parte de mi esencia cantaora diferente a la que había desarrollado hasta el momento. Me apetecía abrir esa compuerta y mostrar esa Mayte más espontánea. La verdad es que José es el compañero ideal.

José Gálvez es un guitarrista excelso, con pedigrí. Saca una parte de mi esencia cantaora diferente”

P.Estuvo usted el pasado mes de julio actuando en Cádiz capital. Del flamenco y los flamencos gaditanos, ¿qué le toca la fibra?

R.El flamenco tiene esa magia que en cada zona se manifiesta de una manera peculiar, distinta. Y en Cádiz ha habido siempre figuras que yo he idolatrado, desde Camarón a La Perla de Cádiz, o Chano Lobato, que además de ser un gran artista era un hombre maravilloso, yo lo consideraba un amigo. Cádiz ha sido y es muy importante en la historia nuestra, del flamenco.

P.Este año ha lanzado además un nuevo disco, llamado Tatuajes. ¿Cómo está siendo la acogida de la criatura?

R.He sido muy feliz ideando, creando, elaborando, pensando y haciendo maduro Tatuajes. También en las actuaciones en directo es un espectáculo muy agradecido. La gente lo acoge muy bonito porque no dejan de ser canciones del inventario de todos los melómanos y melómanas. Me lo estoy pasando muy bien y disfrutándolo mucho y, a la vez, cuando me encuentro con José, de alguna manera también lo disfruto más. Es algo tan diferente que disfruto más de ambas cosas.

P.¿Habrá entonces alguna concesión al álbum en Chiclana?

R.La verdad es que no, no suelo mezclar las cosas porque son de naturaleza tan distinta, viajes emocionales tan diferentes, que procuro no hacerlo. También porque el otro espectáculo está concebido con otra instrumentación, con otro tipo de base.

P.¿Qué momento lleva marcado como un tatuaje emocional?

R.No te puedo hablar de uno solo. Ha habido momentos muy bonitos y, sobre todo, de contacto con la gente, de percibir el efecto de lo que hago. Es el premio más hermoso que me concede a menudo mi pasión. Siempre digo que los premios, las medallas o los reconocimientos pues claro que son bonitos, pero el mayor es el del público, que percibas que dejas un recuerdo, una huella, que la gente cuando sale de tus conciertos es en algo distinta a cuando entró. Es para lo que sirve la música.

Con la música se experimenta en la intimidad. A la gente hay que darle algo rotundo"

P.Dice que “el flamenco es mi origen, no mi yugo”. La creación, ¿le genera ahora más sinvivir o más gozo?

R.Un poco las dos cosas porque la vida es así, todo muestra las dos caras. He vivido momentos muy bonitos, pero también otros de decepciones, de deslealtades. También soy una persona tan sumamente íntegra y purista en el sentido de mantener los principios y no faltar a la honestidad, que de vez en cuando te encuentras una piedra, algo que te pone triste, mal, algunos compañeros que no eran acertados, pero también otros maravillosos. Tiene que haber de todo.

P.¿Le satisface la representación que tiene el flamenco hoy en día en cuanto a la experimentación?

R.No, en absoluto. No porque sea parte del flamenco tradicional, sino porque lo importante es la calidad, sea flamenco tradicional o como lo queramos llamar. La palabra experimental en sí misma... Cuando algo es un experimento es porque lo estás probando. Con la música hay que experimentar en la intimidad. Cuando ofreces algo al público tiene que ser rotundo, absolutamente verdad en ti, por respeto y honestidad artística.

P.¿Cómo se llamaría la canción que mejor resume la situación que atraviesa su Cataluña natal?

R.No te sabría decir, la verdad. Creo que hay problemas de entendimiento, comunicación y, sobre todo, de intereses. Sí, es difícil.