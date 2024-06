Un año para celebrar a "la inigualable" La Perla de Cádiz

Parece que ha llegado el momento. El momento de desempolvar la memoria de La Perla de Cádiz, la gran cantaora de la ciudad por antonomasia, cuyo nombre ha llevado por bandera una peña flamenca y cuya huella es fácilmente rastreable en algunos de los más importantes artistas del jondo. Sin embargo, La Perla, reconozcámoslo, ha sido relegada durante décadas a un rótulo, un busto, una referencia siempre erudita de mencionar pero, pocas veces, se ha convertido en objeto de estudio y de celebración para la ciudadanía general. Pero ha llegado su momento, centenario de nacimiento mediante, claro, pero bienvenido sea.

Efemérides que lleva aparejada una programación de actos que, según ha explicado este miércoles la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, se desarrollará "durante todo el año", desde este próximo fin de semana, alrededor de la fecha de nacimiento de la artista (9 de junio), al próximo mes de septiembre de 2025. Una colección de eventos, a los que suman fuerzas la Cátedra de Flamencología, la asociación de vecinos Las Tres Torres y la peña que lleva el apodo de Antonia Gilibert Vargas, que van desde "exposiciones, la publicación de un libro, espectáculos, entre ellos una cita en el Gran Teatro Falla, la edición de un compacto y una jornada de conferencias con la que iniciamos este centenario que iremos desgranando conforme se vayan acercando las fechas", ha precisado.

Y es que González, junto a la concejala de Igualdad, Virginia Martín; el coordinador de la jornada científica, Javier Osuna; y los representantes de Cátedra, peña y asociación de vecinos, Carmen Guerrero, Naim Real y Pepe Rodríguez, respectivamente, han presentado un avance de la oferta de actividades y una imagen propia (con una visión muy pop de la artista) que buscan dan su lugar, ese que nunca debió perder, a una cantaora "genial e inigualable", como la han definido los diferentes portavoces.

Jornada en la Casa de Iberoamérica

Y, para ello, qué mejor que abordar su figura "desde todos los puntos de vista posibles" por parte de "musicólogos, escritores, artistas, investigadores y amigos" en el seno de una jornada que tendrá lugar este sábado 8 de junio de 10.00 a 21.00 horas en la Casa de Iberoamérica con entrada libre hasta completar aforo, como ha explicado Osuna.

Un conjunto de conferencias y mesas redondas que estarán antecedidas por una ofrenda floral ante el busto de La Perla, vecino de la antigua Cárcel Real, "el lugar de donde se registraron las noticias más tempranas de la saeta, en el siglo XIX", y frente al barrio que la vio nacer. Tras este tributo, ya en la bien colocada Casa de Iberoamérica, se procederá a la apertura oficial del programa por parte del alcalde de Cádiz y autoridades municipales para comenzar con la conferencia inaugural, Perla de Cádiz y el cante, a cargo de Félix Rodríguez, "el investigador decano de la ciudad, amigo personal de La Perla y socio fundador y expresidente de peñas como Enrique el Mellizo y La Perla", ha querido reconocer el coordinador de la cita.

Otro investigador de enjundia, el malagueño Ramón Soler continuará con el programa para hablar de los diferentes estilos del buenhacer de la artista en Los Cantes de La Perla, para cerrar la mañana a partir de las 13.00 horas con la mesa redonda La Perla. Análisis de una flamenca, donde diferentes mujeres artistas gaditanas de distintas generaciones hablarán de la influencia de la cantaora en sus formas. Así, las cantaoras Manoli de Gertrudis, prima de La Perla; Carmen de la Jara; y May Fernández; y la bailaora María Moreno contarán sus pareceres.

Ya en jornada vespertina, la investigadora Ángeles Cruzado, que lleva adelante el interesante programa de recuperación de la memoria de artistas Flamencas por Derecho, pondrá contexto al tiempo de Antonia Gilibert con Cantaoras de posguerra: la generación de La Perla, una conferencia que será presentada por la activista feminista y una de las gestoras de Cadigenia, Susana Ginesta.

El programa proseguirá con el flamencólogo Antonio Barberán que en La Perla de Cádiz: antecedentes históricos y posterior influencia en otros artista flamencos mostrará interesantes aspectos sobre las fuentes y la huella de la cantaora, entre ellos, como ha adelantado Osuna, un documento inédito donde escucharemos la voz de Joseíco, tío de La Perla (pues era hermano de su madre, Rosa La Papera) a quien Antonia le debe su mote, igual que se lo debe el mismísimo Camarón.

La mesa redonda Antonia Gilibert Vargas, una figura imborrable, moderada por José María Castaño y con Faustino Núñez, Manuel Bohórquez, el cantaor y primo de La Perla, Juanito Villar, y el compositor y guitarrista Paco Cepero -"el que mejor le ha tocado a La Perla, en mi opinión personal", ha deslizado Osuna-, será el último de los encuentros antes de la presentación de "la joya de la corona".

Una pieza hecha ex profeso para este centenario que no es otra que un almanaque muy particular pues empieza el 9 de junio, día del nacimiento de la cantaora, para culminar el 8 de junio de 2025, y que cuenta por cada mes con dos fotografías de artistas de dos generaciones diferentes y que, de alguna forma, también invitan a un diálogo entre sí. "Así tenemos a La Perla y a su madre Rosa la Papera; a Rosario la Mejorana y a la actual Rosario Toledo o a Gabriela Ortega y María Moreno", ha ejemplificado Osuna sobre la obra de la diseñadora Arantxa Morales que también incluye diferentes QR que nos llevarán a documentos audiovisuales de estas artistas. Además, la presentación del almanaque estará acompañada por una curiosa proyección audiovisual, la recuperación de unas imágenes de los años 40 donde vecinas del barrio de Santa María bailan en sus azoteas, unos documentos inéditos propiedad de la investigadora Cristina Cruces.

Un disco, un libro, una reunión de vecinos y resto de actividades

Además de la jornada científica de este sábado, Maite González ha adelantado que durante este año también se pretende "llevar la figura de La Perla a los estudiantes", que habrá diferentes "conciertos en la calle abiertos a toda la ciudadanía", que se celebrará "por Navidad un espectáculo en el Gran Teatro Falla organizado por las tres peñas flamencas" y que "como colofón", en septiembre de 2025, habrá otra gran cita de cante, baile y toque "donde participará el tejido artístico local".

Los artistas, pero también los que fueron los vecinos de Antonia Gilibert Vargas, tendrán su lugar en este centenario. Así, como ha explicado el presidente de Las Tres Torres del barrio de Santa María, "con un nudo en la garganta" como cada vez que habla de La Perla, Pepe Rodríguez, la entidad organizará una charla abierta en el barrio donde se invitará a las personas que en su día convivieron con la artista. "Porque si era grande como artista, más grande era como persona, y si era grande como persona, más grande era como mujer", ha alabado.

Palabras que han encontrado el asentimiento de la mesa donde Carmen Guerrero ha desgranado también el amplio programa de eventos de la Cátedra de Flamencología de Cádiz. Entre ellos, la organización de una misa flamenca, una exposición en el Centro de la Merced, la presentación de un USB de recopilación de los cantes de La Perla y, como grandes apuestas destacadas, la edición de un libro sobre la artista y la presentación de un compacto "donde diferentes cantaores y cantaoras gaditanos van a recrear, cada uno desde su estilo, los distintos cantes de La Perla".

Un proyecto en el que la Cátedra ha puesto "mucha ilusión" y donde agradecen "enormemente" la disposición de los cantores, guitarristas, escritores y palmeros que han participado en este trabajo que cuenta con las voces de Ana Polanco, Ana Salazar, Brenda García, Carmen de la Jara, Encarna Anillo, Laura Fernández, Luisa la de Enrique, Macarena Villar, Manoli de Gertrudis, María del Mar Fernández, María José Fernández, May Fernández, Pedrín García, Pilar La Gineta, Selu Cáceres, Reyes Martín, Susana Romero y Tamara Beardo; las guitarras de Adriano Lozano, Andrés Hernández Pituquete, Antonio Carrión, Ignacio Álvarez, Juan Antonio Gómez Agarrado, Juan Ramón Ortega, Keko Baldomero, Miguel Ramos y Víctor Rosa; y las palmas y los jaleos de David Gavira, El Junco, Javier Katumba, Jorge Bautista, Manuela Núñez y también, de nuevo, Reyes Martín.

Por su parte, Naim Real, vicepresidente de la peña La Perla de Cádiz, ha recordado la programación de su entidad, presentada hace unas semanas, y que arranca el 7 de junio con una conferencia -lástima que se replique con el Ayuntamiento- de Félix Rodríguez aunque en esta cita actuarán también los cantaores Caracolillo de Cádiz y María Vargas; que prosigue el día 8 con el espectáculo Venta tablao La Perla de Cádiz, a cargo del bailaor Juan José Jaén El Junco, donde recreará junto con su hermano Roberto Jaén, la época en la que la cantaora gaditana regentaba su tablao en Valdelagrana; y que, para culminar su primer fin de semana de eventos, se cierra con un recital de May Fernández el día de la efeméride, el 9 de junio.