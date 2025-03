Finaliza con gran éxito en Chiclana el IX Foro Provincial de Turismo

El alcalde de Chiclana, José María Román, clausuró hoy el IX Foro Provincial de Turismo, que se ha desarrollado en el hotel Palacio Sancti Petri Gran Meliá y que ha contado con la presencia de casi 3.000 profesionales del sector turístico y hostelero. Un acto en el que estuvo acompañado por el director general del Grupo 8, José Antonio Medina.

Durante su intervención, el regidor chiclanero indicó que, “aunque Chiclana se ha convertido en una referencia turística a nivel nacional e internacional, hay margen de crecimiento, con el objetivo de seguir creando espacios de oportunidades económicas”. Para añadir que “cuando alguien se aloja en un hotel, apartamentos o chalet, come en algún restaurante de Chiclana o practica algún deporte, simplemente lo hace para recibir un poco de felicidad y disfrutar de su tiempo de ocio”.

Asimismo, incidió en que, “si seguimos repartiendo felicidad y bienestar, seguro que continuaremos triunfando, siempre desde el respeto al paraíso que supone nuestra provincia”.

Sobre el foro, dijo que “se ha consolidado como un punto de encuentro clave para debatir los retos del sector", mientras que José Antonio Medina, anunció la próxima edición en 2025, con la que esta iniciativa cumplirá una década. En esta ocasión reunió a expertos del sector vinícola, turístico y gastronómico para debatir sobre la evolución de sus respectivas áreas y explorar nuevas oportunidades para la provincia de Cádiz.

Instántanea del III Salón del Vino y la Gastronomía.

La jornada comenzó con la mesa redonda ‘La evolución de los vinos de la provincia: recreaciones de viñas y uvas’, moderada por José Antonio Medina, director general de Grupo 8 de Comunicación. En ella participaron Josep ‘Pitu’ Roca, considerado el mejor sumiller del mundo por The World's 50 Best Restaurants, y José Manuel Bustillo, prestigioso viticultor. Ambos ponentes coincidieron en la importancia de recuperar variedades tradicionales y en la gran oportunidad que supone para el sector la innovación y el cultivo ecológico. "La evolución no viene tanto de las casas históricas, sino de pequeños proyectos", afirmó Roca, señalando a Cádiz como un territorio con gran potencial.

Posteriormente, Lourdes Navarrete Otero, responsable del área de Inteligencia Turística de Turismo y Planificación de la Costa del Sol, ofreció la conferencia ‘La inteligencia turística como pilar básico en la competitividad de las empresas y destinos turísticos’. Navarrete destacó el papel clave del análisis de datos y la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas para el sector.

La gastronomía tuvo su lugar con la mesa redonda ‘El protagonismo de los pescados de la provincia y las elaboraciones del mar en la gastronomía española: una visión vasca de la pesquería gaditana’. Moderada por Fernando Huidobro, la charla reunió a Aitor Arregui, chef con una Estrella Michelin y propietario del restaurante Elkano; Pablo Vicari, jefe de cocina del restaurante Cataria; y Emilio Marín, pescador de Sancti Petri. Durante el debate, los ponentes resaltaron la riqueza del pescado de la costa gaditana y la importancia de la colaboración entre chefs y pescadores. "Compartir conocimientos a través de las brasas nos permite describir un territorio a través de su gastronomía", apuntó Arregui.

Numerosas personas acudieron al Salón del Vino y la Gastronomía, que se celebró en el patio central del Gran Meliá Sancti Petri.

De forma paralela, el evento contó también con la segunda jornada del III Salón del Vino y la Gastronomía en el patio central del Gran Meliá Sancti Petri, donde se celebraron catas, presentaciones de productos y showcookings durante dos días. Un espacio expositivo con más de 400 marcas representadas en un centenar de sets.

Participaron bodegas como la Cooperativa de Vinos de Chiclana, Manuel Aragón, Baigorri, Cepa 21, Zamora Company, Ramón Bilbao, Mar de Frades, Vinófilos, Lusol, Zinio, José Pariente, y un largo etcétera.

También estuvieron presentes otros productos de la provincia, siendo el caso de proveedores de quesos, carnes, pescados, congelados y material de hostelería en general como Quesería El Gazul, Congelados Amar, Antonio Butrón, Cárnicas Aragón, Cárnicas El Alcázar, Jafisa o Distribuciones Jaén Román, entre otros.

Con este éxito de participación y contenidos, el IX Foro Provincial de Turismo y III Salón del Vino y la Gastronomía consolidan su papel como referentes en la promoción del turismo y la gastronomía de la provincia de Cádiz.

Para más información, pueden visitar la página web https://foroturismocadiz.com