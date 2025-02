Diputación no incluye en su presupuesto las mejoras en las carreteras de Pago del Humo y Marquesado en Chiclana

Tras la aprobación definitiva del presupuesto de Diputación de Cádiz en la jornada de ayer, el alcalde de Chiclana, José María Román, lamentó hoy en una rueda de prensa que la ciudad “vuelve a quedarse fuera en actuaciones tan importantes como las previstas en las carreteras de Pago del Humo y Marquesado o la envolvente del Polígono Pelagatos”.

Al respecto, el regidor municipal recordó que “tuvimos un encuentro con la presidenta de Diputación en octubre de 2023, en el que se puso de manifiesto la buena sintonía entre ambas administraciones y en el que se comprometía a intervenir en estos proyectos de infraestructuras”. Sin embargo, añade que, “pese a los intentos infructuosos para mantener una reunión de trabajo con ella, lo cierto es que en el presupuesto no aparece nada para las carreteras competencia de la Diputación”.

José María Román reiteró que “se trata de un error con la planificación económica y con lo que es trabajar en asuntos que tienen que resolverse. Si la carretera es competencia de la Diputación Provincial, se supone que se tiene que comprometer en su mantenimiento y mejora.

Asimismo, se comprometió, como diputado, a “volver a rogar en el Pleno que este asunto pueda ser resuelto”.

Posteriormente, indicó que, actualmente, el Ayuntamiento se encuentra trabajando en la licitación del proyecto de la carretera del Marquesado y ultimando el de Pago del Humo, previo a la licitación de las obras”, para agregar que “esperemos contar con la colaboración de la Diputación, que debe trabajar para toda la provincia y no solo para algunos municipios. Y si no es así, pues tendremos que hacerlo con recursos municipales”.

Por otro lado, quiso señalar que “esto no sucede solo con la Diputación Provincial, sino que también ocurre lo mismo con la Junta de Andalucía, ya que pasa el tiempo y no tenemos nada respecto al centro de salud de La Cucarela, a pesar de la visita de la delegada territorial antes de las elecciones andaluzas hace dos años. E igual sucede con el instituto de Secundaria de la playa, la carretera de Los Barrancos, la inundabilidad o los Juzgados, lo que demuestra la falta de gestión del Gobierno andaluz, que solo se dedica a vender, pero no hace nada”.

José María Román terminó diciendo que, en Chiclana, “estamos haciendo cosas gracias a los fondos europeos y a los recursos municipales, pero no por aportación de la Junta o Diputación, que están demostrando un perfil muy bajo y no estar al nivel de una ciudad como esta. Esperemos que esta situación cambie en algún momento”.