La delegada de Educación de Chiclana reclama a la Junta las actuaciones pendientes en el municipio

La delegada municipal de Educación, María José Batista, volvió a reclamar este jueves a la Junta de Andalucía todas las actuaciones que tiene pendientes en Chiclana en esta materia. En este sentido, la edil solicitó Isabel Paredes, delegada territorial en Cádiz, y al presidente del Gobierno Autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, “que dejen de vender humo y que gestionen”.

Además, recordó que en octubre pasado el alcalde de la ciudad, José María Román, y ella tuvieron una reunión con Isabel Paredes en la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. “En ese momento, trasladamos la lista de necesidades de nuestros centros educativos. Salimos muy esperanzados de ese encuentro, pero después de estos meses no hemos tenido respuesta alguna de la señora Paredes”, relató.

María José Batista es consciente de que “la delegada no pasa por su mejor momento, porque el profesorado de Cádiz está pidiendo su dimisión. No queremos hacer leña del árbol caído, pero Chiclana tiene unas necesidades a las que la Junta debe dar respuesta y no lo hace. Tenderemos la mano en lo que haga falta, pero el Gobierno autonómico debe ponerse las pilas en esta materia, porque al final, los que pagan el pato son el alumnado y el profesorado”.

Bautista también ha recordado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de infraestructuras educativas para este 2024, con un proyecto de mejoras y reformas de los centros educativos y que “Chiclana no reciba nada. Se ha repartido el pastel y a Chiclana le toca cero”. Y añade que este plan incluye un apartado dedicado a reformas en centros que ya estén obsoletos, como ocurre con Al Andalus, u otro dedicado a dotar de nuevos espacios, como la escalera de Atlántida o el comedor de Carmen Sedofeito, que son sólo algunos ejemplos”.

Por otro lado, la responsable de educación apuntó que “también seguimos esperando la respuesta al proyecto de ampliación del Colegio Alameda, así como a la posibilidad de construir un nuevo instituto en la playa. Chiclana necesita mucho en esta materia, al igual que se cubra la falta de docentes”.

En su opinión, “el Gobierno de Moreno Bonilla no puede presumir de una educación de calidad, habla mucho, vende humo y no gestiona. Suspende en cuestión de Educación, al igual que lo hace en materia de Salud. La Educación es un derecho y queremos una educación pública de calidad”.