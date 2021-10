Convenio municipal para colaborar con la Asociación de Pesca Fresca Artesanal de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación de Pesca Fresca Artesanal Mar de Sancti Petri, Antonio Vela, han firmado un convenio de colaboración por valor de 5.000 euros, que irán destinados a la protección y desarrollo de los recursos pesqueros en el sector de la pesca artesanal sostenible de la ciudad, en el ejercicio de 2021. Un acto en el que también han estado presentes la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, y el integrante de la entidad, Manuel Vela.

De esta forma, el objeto de dicho acuerdo es la adquisición de un módulo prefabricado para la protección de la plataforma báscula del punto de desembarque existente en el puerto de Sancti Petri, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible, al cumplimiento de aumentar el empleo y la reactivación económica de las zonas pesqueras y acuícolas chiclaneras en pro de la mejora de la actual situación del sector.

Durante el acto, el alcalde ha destacado que “la adquisición de la caseta para la báscula permitirá que los pescadores de Sancti Petri puedan tener mediante este procedimiento los conduce para poder vender los productos de sus pesquerías. Tenemos una vocación firme para incrementar nuestras actividades primarias como la agricultura, con invernaderos con una concesión de unos 20.000 metros de invernaderos, y la pesca”.

Además, José María Román ha reseñado que respecto a la pesca se ha “avanzado en lo que a la marca pescado de estero tradicional de refiere para potenciar los esteros y la semana que viene presentamos la marca langostino de Chiclana. Este paquete es muy importante, porque todo son productos de calidad y productos que la gente reclama cada vez más. Para que ellos puedan trabajar mejor y para potenciar el origen pesquero del poblado de Sancti Petri hemos firmado este acuerdo. Es otro paso más que damos, que sirve para continuar creciendo”.

Por su parte, Manuel Vela ha señalado que “con este acuerdo avanzamos un poquito, porque Sancti Petri lo que necesita es mucha ayuda. Es algo que llevamos 25 años pidiendo y hasta que no esté todo montado no me lo creo. Es algo que hacía falta para los pescadores, porque nos permite ir a las lonjas de España que queramos y hacer el conduce de transporte. Por ello, hemos adelantado mucho, aunque queda mucho por hacer aún”.