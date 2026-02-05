El Conservatorio de Chiclana pide al Ayuntamiento su apoyo para impartir el primer ciclo de Grado Medio

El alcalde de la ciudad, José María Román, mantuvo días atrás un encuentro con los representantes del Conservatorio de Música Santa Cecilia, encabezados por su director, Ignacio Arenas. En él también estuvieron presentes las delegadas municipales de Educación y Cultura, María José Batista y Susana Rivas, respectivamente, y el responsable de Juventud, Fede Díaz.

El responsable del centro agradeció al Ayuntamiento su colaboración para el desarrollo del Certamen de Jóvenes Intérpretes, que ha alcanzado su décima edición, y la cesión del Teatro Moderno en ocasiones puntuales para la celebración de conciertos. Entre otros aspectos, Ignacio Arenas se mostró satisfecho con el lugar en el que está ubicado el Cconservatorio, destacando que no tienen intención alguna de trasladarse del edificio Brake.

Una de las peticiones realizadas al alcalde fue el apoyo del Ayuntamiento para solicitar que se pueda impartir el primer ciclo de Grado Medio, con el objetivo de que el alumnado no tenga que trasladarse a otras localidades para poder continuar con su formación en la materia. También se pidió el respaldo del Consistorio para impulsar la propuesta de incorporación de nuevas enseñanzas, como contrabajo y guitarra flamenca, para completar las familias instrumentales con las que ya cuenta el conservatorio.

Por su parte, José María Román mostró su apoyo al centro para trabajar de la mano en los aspectos que sean posible hacerlo, destacando la gran labor formativa que realiza y que es un centro referente en la evolución, avance y crecimiento de la ciudad.

Además, en este encuentro también se abordaron distinto aspectos para la mejora y adecuación del edificio.