Chiclana usará los pozos municipales para abastecer de agua a la población actual

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la población actual en Chiclana y, como consecuencia de ello, en otros municipios de la comarca de La Janda como Conil, Vejer y Barbate, la Junta de Andalucía y el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) han autorizado la derivación temporal de aguas subterráneas al Ayuntamiento de Chiclana para el uso de los pozos municipales de La Espartosa, Caulina Guisos I y Guisos II, hasta el próximo 31 de octubre.

Es importante apuntar que el volumen de agua subterránea aportado, sumado al procedente del CAZG no podrá superar el asignado en el Plan Hidrológico Guadalete-Barbate. En este sentido, hay que destacar que, ante el incremento de población durante la temporada estival, que en este pasado mes de julio alcanzó los 254.660 habitantes (frente a los 92.500 censados durante todo el año) y la imposibilidad de suministrar a un municipio como Chiclana, por parte del Consorcio de Aguas en estos momentos, la falta de capacidad de las infraestructuras de abastecimiento en alta y ante una posible avería, la administración autonómica ha dado el visto bueno para que el Consistorio pueda hacer uso de estos cuatro pozos municipales durante estos días.

“Estamos hablando de una importante noticia para garantizar a toda la población el suministro de agua, ante las limitaciones que presentan las conducciones y depósitos de la Zona Gaditana para hacer frente al elevado número de personas existentes en estos momentos, que es casi el triple de lo habitual”, destacó el alcalde de Chiclana, José María Román, quien agradeció a la Junta de Andalucía y al Consorcio “la comprensión a la hora de analizar efectivamente estas circunstancias”.

Asimismo, el regidor chiclanero indicó que “esta medida no solo beneficiará a Chiclana, sino también a otros municipios costeros como Conil, Vejer y Barbate, puesto que permitirá la llegada de más agua, una vez podamos autoabastecernos en la ciudad, gracias a los cuatro pozos”. Y añadió que “no podemos olvidar que la población de los cuatro municipios se multiplica durante la temporada estival y debemos unir todos los esfuerzos para atender la demanda existente”.

Esta medida, de carácter excepcional, podrá llevarse a cabo hasta el próximo 31 de octubre y permitirá disponer de un volumen adicional no superior a los 6.395 metros cúbicos al día en el conjunto de los cuatro pozos.

Por otro lado, se está redactando el proyecto del depósito La Pedrera y arterias de llenado, para la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Chiclana y el CAZG para la ejecución del nuevo depósito. Mientras tanto, el Consorcio hace hincapié en la necesidad de mejorar las infraestructuras que alimentan a la Zona Sur, desde el nudo de Tres Caminos, con la sustitución de la conducción de fibrocemento que tiene limitada la presión por su escaso timbraje. En este sentido, Andrés Díaz, presidente del Consorcio, afronta con optimismo esta y otras inversiones “que serán necesario acometer en los próximos meses”, afirmó.