Chiclana presenta en FITUR el 150 aniversario de título de Ciudad

El Ayuntamiento de Chiclana se estrena este año en Madrid con la presentación del 150 aniversario del título Ciudad, una efeméride que recuerda que en 1876 el rey Alfonso XII otorgó a la entonces villa el reconocimiento que se merecía. En este sentido, el alcalde, José María Román, dará a conocer esta conmemoración de forma oficial en el stand de Andalucía en IFEMA, la institución ferial de Madrid. Será el miércoles 21 de enero, el primer día de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). No obstante, mantendrá un encuentro el lunes en Madrid con chiclaneros residentes en la capital y personalidades relacionadas con Chiclana para que actúen como embajadores de la efeméride.

“Acudimos a Fitur bajo el paraguas del 150 aniversario del título de Ciudad a Chiclana, que contará con numerosas actividades a lo largo del presente año 2026”, expresó el regidor municipal, quien agradeció la presencia en el acto de los integrantes de la comisión organizadora, así como de representantes del sector turístico. “Yo nací en esa Chiclana en blanco y negro y afortunadamente ahora nada tiene que ver, gracias al esfuerzo de toda la ciudad”, apuntó José María Román.

Asimismo, declaró que “vamos a Fitur a aprender, a escuchar y a ver cómo están los demás. Hemos llegado muy lejos y eso supone que seguir avanzando es mucho más difícil”.

El día 21 también está previsto que el alcalde se reúna con el consejero de la Oficina Española de Turismo en Fráncfort y con el de la oficina de Múnich. El objetivo es intercambiar información sobre cómo evoluciona el mercado alemán, que es prioritario para que Chiclana prolongue la actividad económica cuando acaba el verano. El encuentro también tiene como propósito informar a los directivos de Turespaña sobre cómo se va a ampliar la oferta de establecimientos hoteleros de la ciudad en los próximos años, con la apertura de tres nuevos hoteles de cara a su promoción en Alemania.

El mismo miércoles también está en agenda que la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) entregue al alcalde el reconocimiento de Chiclana como destino para ser más útil para sus residentes y sus visitantes.

Por otro lado, José María Román asistirá el jueves a la celebración del Día de la Provincia en el Pabellón de Andalucía y presentará en el stand de Cádiz el proyecto ‘Turismo que Suma’ con un vídeo en el que los protagonistas serán los jóvenes de la asociación Asodown, como ejemplo de que esta industria aporta valores que van más allá del dinamismo económico.

‘Turismo que Suma’ es un proyecto promovido por la alianza turística Exceltur que busca visibilizar esa cara menos conocida de las empresas y de su contribución a la sociedad. El de Chiclana ha sido el primer ayuntamiento de Andalucía en unirse a esta iniciativa. “Diputación nos pidió un proyecto de cara a innovación y temas de interés y vanguardia. Por ello, hemos creado este vídeo, que tiene ver con una impronta que pusimos en marcha hace tiempo, que da felicidad a ellos y genera una sensación de asombro a los clientes de los hoteles”, comentó el alcalde, quien agregó que “esto demuestra el esfuerzo de integración que se hace en Chiclana. Nos llena muchísimo de orgullo la apuesta por ese turismo integrador y que suma”.

El jueves también se contempla, entre otras, una reunión con representantes de TUI para conocer la programación de vuelos y grupos que este mayorista tiene para el próximo invierno.

Y el viernes 23 será el turno de la Viamed Media Maratón Ciudad de Chiclana, que formará parte del bloque informativo ‘Deporte en Cádiz’ que el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz dará a conocer en la feria.

Otros eventos en Madrid

La participación de Chiclana se extenderá más allá de la feria con otros eventos. Así, el alcalde también asistirá al XIII Foro de Liderazgo Turístico Exceltur, que se celebrará el 20 de enero en el Centro de Convenciones de IFEMA, que en esta edición lleva por lema ‘Gobernando nuestro futuro. Por un turismo que Suma’.

Asimismo, el miércoles 21 será el día de la presentación de la próxima edición del Concert Music Festival, a partir de las 20.00 horas en el hotel Mandarín Oriental Ritz.

Además, el jueves 22 el Ayuntamiento incorporará la repostería y los vinos de Chiclana a la Noche Q de Madrid. Esta gala, organizada por el Instituto de la Calidad Turística Española (ICTE), tiene como objetivo reconocer a las empresas y organizaciones que apuestan por la calidad y sostenibilidad certificadas. El encuentro se celebrará en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, situado en la calle Alcalá de Madrid. Está prevista la asistencia de unos mil profesionales.

La Noche Q es un evento que permitirá asociar la promoción turística con dos productos tan ligados a la identidad de Chiclana como son las pastas de almendra y los vinos.