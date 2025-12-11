La ONCE dedicará un cupón al 150 aniversario del título de ciudad a Chiclana

Con motivo de la conmemoración del 150 aniversario del título de ciudad a Chiclana, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) dedicará un cupón a dicha efemérides el próximo 25 de agosto de 2026, fecha en la que se cumplen los 150 años de la publicación del Real Decreto en la Gaceta de Madrid.

Así, la Comisión Seleccionadora de Motivos del Cupón, compuesta por la Dirección Técnica de Marketing y la Dirección Técnica de la Dirección de Comunicación e Imagen, ha aprobado la solicitud planteada por el alcalde de Chiclana, José María Román, para dedicar un cupón de la ONCE al 150 aniversario del título de ciudad a Chiclana. “Agradecer a la ONCE que, una vez más, le dedique un cupón a nuestra ciudad y, en este caso, a un acontecimiento tan importante como éste”, expresó José María Román, quien recordó que “es habitual la colaboración de dicha organización con nuestra ciudad y la promoción turística, tal y como pudo comprobarse el pasado 21 de agosto, cuando le dedicó un cupón a la playa de La Barrosa”.

“Estamos hablando de cinco millones de cupones, que se distribuyen por toda España y que, por tanto, promociona una efemérides tan significativa, además, en plena temporada estival”, indicó el regidor chiclanero, quien añadió que “el Ayuntamiento de Chiclana y la ONCE siempre han tenido una magnífica relación, colaborando mutuamente en todas aquellas acciones en pro de la mejora de la ciudad y de una mayor atención a las personas con algún tipo de discapacidad”.

El 8 de agosto de 1876, Chiclana obtiene el título honorífico de ciudad por el Real Decreto del Rey Alfonso XII firmado en la Granja de San Ildefonso. Un expediente en el que intervino, desde Madrid, el diputado chiclanero de adopción Leopoldo de Alba Salcedo. En este sentido, dicho nombramiento se publicó en el número 258 de La Gaceta de Madrid del día 25 de agosto y decía así: “En consideración á la importancia que por el aumento de población y desarrollo de su industria y comercio ha logrado alcanzar la Villa de Chiclana, provincia de Cádiz, Vengo en concederla el título de Ciudad, á que es acreedora. Dado en San Ildefonso á ocho de Agosto de mil ochocientos setenta y seis. ALFONSO. El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo”.

El Real Decreto se justificaba porque Chiclana superaba las 3.500 hectáreas de uva palomino, rey y moscatel, un sustento de la economía que empezó a labrarse en el siglo XVI.

Por tal motivo, se ha creado una comisión presidida por el alcalde de Chiclana, José María Román, y que cuenta con la participación de administraciones como el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, además de representantes del tejido económico, cultural y social de Chiclana, así como del Marco de Jerez y del sector vitivinícola del municipio, etcétera… Dicha comisión es la encargada de la organización de todas las actividades y eventos para conmemorar esta efemérides a lo largo del próximo año 2026.