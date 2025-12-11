En marcha una campaña de Navidad para el fomento del comercio y la hostelería de Chiclana
Unos personajes tematizados se desplazarán por las diferentes zonas comerciales del municipio y repartirán detalles navideños y tickets de regalo para el tren turístico y las atracciones de la Plaza de Las Bodegas
El alcalde de Chiclana reclama al Gobierno más efectivos de la Guardia Civil para el nuevo cuartel
El Ayuntamiento de Chiclana y el tejido económico de la ciudad ponen en marcha una campaña de cara a fomentar los comercios y la hostelería de Chiclana esta Navidad. Así lo anunciaron la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, y representantes del tejido económico de la ciudad, entre ellos, la Asociación de Empresas de Chiclana, Asociación Chiclanera de Hostelería, comerciantes del centro y de la calle Ancha y Huerta del Rosario. El objetivo de esta iniciativa es dinamizar el comercio y la hostelería.
La campaña consistirá en la visita de personajes tematizados por las diferentes zonas comerciales, que serán Huerta del Rosario y Calle Ancha, Fuente Amarga, Urbisur, Centro y Manguita, Carboneros y Los Gallos. Los días de visita serán 19, 20, 22, 23 y 24 de diciembre. Se harán dos visitas en cada zona, con una duración de tres horas por día. Además, se repartirán 10.000 detalles navideños entre la ciudadanía para adornar su árbol de Navidad y 2.700 tickets de regalo para el tren turístico, así como la pista de patinaje, el tobogán y el parque de tirolinas de la Plaza de Las Bodegas.
“Se trata de una campaña que acogemos con muchísimas ganas y con unión de todo el tejido económico de la ciudad, con el objetivo de dinamizar el comercio del municipio”, expresó Manuela Pérez, quien. "Pretendemos afianzar la campaña navideña y que chiclaneros y visitantes consuman en el comercio y la hostelería local”, resaltó.
“Es importante que la gente se conciencie sobre comprar en Chiclana, porque así ayudará a los establecimientos del municipio”, recalcó la delegada de Fomento Económico, quien subrayó en que “tenemos un municipio muy preparado en cuanto a hostelería y comercio. Así, tenemos de todo para las compras que tenemos que hacer, no solo para regalos, sino también para las comidas de Navidad”. “Esperemos tener una magnífica Navidad para toda Chiclana”, concluyó.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas