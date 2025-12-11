En marcha una campaña de Navidad para el fomento del comercio y la hostelería de Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana y el tejido económico de la ciudad ponen en marcha una campaña de cara a fomentar los comercios y la hostelería de Chiclana esta Navidad. Así lo anunciaron la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, y representantes del tejido económico de la ciudad, entre ellos, la Asociación de Empresas de Chiclana, Asociación Chiclanera de Hostelería, comerciantes del centro y de la calle Ancha y Huerta del Rosario. El objetivo de esta iniciativa es dinamizar el comercio y la hostelería.

La campaña consistirá en la visita de personajes tematizados por las diferentes zonas comerciales, que serán Huerta del Rosario y Calle Ancha, Fuente Amarga, Urbisur, Centro y Manguita, Carboneros y Los Gallos. Los días de visita serán 19, 20, 22, 23 y 24 de diciembre. Se harán dos visitas en cada zona, con una duración de tres horas por día. Además, se repartirán 10.000 detalles navideños entre la ciudadanía para adornar su árbol de Navidad y 2.700 tickets de regalo para el tren turístico, así como la pista de patinaje, el tobogán y el parque de tirolinas de la Plaza de Las Bodegas.

“Se trata de una campaña que acogemos con muchísimas ganas y con unión de todo el tejido económico de la ciudad, con el objetivo de dinamizar el comercio del municipio”, expresó Manuela Pérez, quien. "Pretendemos afianzar la campaña navideña y que chiclaneros y visitantes consuman en el comercio y la hostelería local”, resaltó.

“Es importante que la gente se conciencie sobre comprar en Chiclana, porque así ayudará a los establecimientos del municipio”, recalcó la delegada de Fomento Económico, quien subrayó en que “tenemos un municipio muy preparado en cuanto a hostelería y comercio. Así, tenemos de todo para las compras que tenemos que hacer, no solo para regalos, sino también para las comidas de Navidad”. “Esperemos tener una magnífica Navidad para toda Chiclana”, concluyó.