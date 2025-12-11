El alcalde de Chiclana reclama al Gobierno más efectivos de la Guardia Civil para el nuevo cuartel

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Seguridad, José Vera, rindieron visita institucional a la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, Blanca Flores, con la que mantuvieron una reunión de trabajo para abordr distintos aspectos relativos a la seguridad en el municipio. Un encuentro en el que también estuvo presente el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco.

De esta forma, en las próximas semanas se llevará a cabo una visita a las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil, cuyas obras avanzan a buen ritmo y podrán finalizar a finales de 2026 o principios de 2027. “Le hemos trasladado a la subdelegada del Gobierno que el nuevo cuartel debe ir acompañado de un incremento de efectivos de la Guardia Civil en Chiclana, una ciudad en constante crecimiento y que ya supera los 93.000 habitantes”, destacó José María Román.

“En ese afán por mejorar la seguridad en Chiclana, creemos que es muy necesaria la incorporación de nuevos agentes de la Guardia Civil, que complementa el trabajo que desde el Ayuntamiento estamos llevando a cabo para aumentar la plantilla de la Policía Local”, incidió el regidor chiclanero.

En las últimas semanas se han incorporado seis nuevos agentes a la Jefatura de Chiclana, mientras que una veintena hará lo propio a lo largo del próximo año, una vez ha finalizado el proceso de oposiciones y se lleve a cabo el curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Asimismo, se han aprobado 24 nuevas plazas de Policía Local en la Oferta de Empleo Público 2025.