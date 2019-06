Una de las conversaciones más recurrentes con la gente durante la campaña de las municipales fue explicar por qué no hubo confluencia con IU en Chiclana. Durante ese periodo, nos limitamos a decir que había diferencias políticas en los proyectos, como así era, pero sin entrar en las cuestiones reales de la ruptura del acuerdo. Sin paños calientes, diré que se llegó a un punto muerto entre ambas organizaciones en las que ambas debían ceder en una cosa: Podemos eliminaba el veto sobre el candidato de IU, Roberto Palmero, e IU nos cedía los números 2 y 3, quedándose ellos la cabeza de lista y los números 4 y 5. Como puede usted ver, vistos los números que hemos sacado por separado, era un acuerdo beneficioso para IU que podrían haber tenido portavocía y tres concejales de sacar 5 en confluencia o 2 y portavocía.

¿Qué sucedió? Nuestra organización en Asamblea quitó el veto sobre Palmero, a costa de que varias personas decidieran dejar de participar en Podemos, puesto que veían motivos justificados para que esta persona no liderara “Adelante Chiclana”. Sin embargo, Izquierda Unida no cedió por su parte, rompiendo la posibilidad de la confluencia en nuestra ciudad. ¿Por qué no lo hizo? A día de hoy les tengo que dar la razón a aquellas personas que no confiaban en el señor Palmero, visto lo pronto que se ha echado a los brazos del PSOE.

Ahora mismo tiene usted, como persona libre pensante, todo el derecho a dudar de lo que se relata en estas líneas. Sin embargo, permítame poner encima de la mesa una serie de hechos incontestables.Primero, la plataforma Adelante Andalucía tiene como línea estratégica tratar de desalojar todos los gobiernos de derechas, aún a costa de pactos de investidura con el PSOE; pero sin entrar en gobiernos con éste. Curiosamente, IU jamás se quiso hablar de este veto durante las negociaciones.

Segundo, el 30 de mayo sale nota de prensa de IU Chiclana llamando al “diálogo” entre las fuerzas “de izquierda” para “gobernar Chiclana”. Desde Podemos Chiclana les respondemos invitándolos a una asamblea abierta el día 5 de junio para discutir estrategias junto a colectivos sociales: IU no asiste a dicha asamblea y no se nos invita a nada similar posteriormente.

Tercero, IU entra a gobernar con el PSOE y Ganemos en Chiclana; cosa que no hubiera podido hacer de haber ido en confluencia con Podemos Chiclana. Esto además, lo hacen intentando ocultarse: fotos solo con el PSOE, que no se vea a Ganemos, siguiendo la lógica Ciudadanos-Vox en Madrid; y en el Pleno de investidura se impone el voto secreto, que nadie escuche ni vea a IU votando abiertamente a José María Román como alcalde.

Para mí, IU ha demostrado una falta absoluta de responsabilidad con la ciudadanía al no tratar de conformar una izquierda transformadora y alternativa y entrando en el gobierno: desde la oposición, cuatro concejales podrían haber impuesto las políticas que necesita Chiclana a un PSOE en minoría. Si no querían confluencia, que lo hubieran dicho desde el principio porque, honestamente, siempre supe que el domingo 26 había dos papeletas para votar a José María Román (PSOE y Ganemos), pero jamás imaginé que había tres.