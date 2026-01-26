Chiclana contará con un nuevo equipamiento cultural antes del verano

El alcalde de Chiclana, José María Román, visitó hoy las obras de adecuación del Espacio Cultural Las Albinas, acompañado de la primera teniente de alcalde, Ana González, y del jefe de la Oficina Municipal de Proyectos, Juan Antonio de la Mata. Unos trabajos que está ejecutando la empresa Cobra Instalaciones y Servicios SA por un importe de 1.127.034,55 euros, IVA incluido, de los que 785.461,10 son con cargo a los Fondos Next Generation EU, en concreto al Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia y al Programa de Impulso de Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), mientras que el resto está financiado por el Ayuntamiento.

Este equipamiento cultural y social se sitúa en una nave de unos 500 metros cuadrados, en la que se incluye una sala para 300 personas con una grada retráctil, que se puede dividir en dos partes, dos salas para reuniones y zona de aseos.

Sobre los trabajos que se están realizando actualmente, José María Román indicó que “van a buen ritmo y ésta previsto que finalicen antes del verano”. En este sentido, quiso agradecer a la empresa constructora su labor en esta antigua nave, ubicada en pleno centro de Chiclana, junto a la Plaza de Las Bodegas y próxima a la zona de aparcamiento de La Longuera, “que se incrementará y contará con la nueva piscina municipal”, apuntó para agregar que “el patio existente contará con arbolado y será una continuidad de la Plaza de Las Bodegas, creándose así un corredor ambiental muy interesante”.

Por su parte, Juan Antonio de la Mata declaró que “donde había una nave para almacén, tendremos una nave para contenedor de Cultura. Será un espacio muy sencillo y fácil de entender, con una plataforma ligada a los espacios libres de nueva creación en el centro histórico de Chiclana”. Sobre el interior, especificó que “tendremos salas de usos múltiples, que pueden adaptarse para todo lo que se quiera, desde teatro para 300 personas, zona de baile, exposiciones, etcétera”.

Hay que recordar que el proyecto conserva el edificio, aunque se ha eliminado ya el techo de amianto y se aumentará la eficiencia energética.

Contempla una primera sala de 90 metros cuadrados con una capacidad para acoger a 75 personas y otra de 155 metros cuadrados con un aforo de 140 personas. Además, los ocho metros de altura de la nave, permitirán contar con una segunda planta con dos salas de reuniones de 40 metros cuadrados cada una. Esta actuación permitirá un aprovechamiento del espacio muy importante, polivalente y con diversos usos.

Se prevé que el Espacio Cultural Las Albinas, ubicado en la esquina entre las calles Caraza y Concepción, albergue exposiciones, conciertos o actividades educativas, entre otras.