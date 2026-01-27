Chiclana: Conferencia de José Luis Aragón Panés sobre el Padre Salado

El cronista oficial de la ciudad, José Luis Aragón Panés, ofrecerá este próximo jueves, 29 de enero, a partir de las 18.30 horas, una conferencia titulada ‘Tres iniciativas culturales del Padre Salado, que tendrá lugar en el Centro del Vino y la Sal. Esta ponencia forma parte de las actividades organizadas con motivo del 150 aniversario del nacimiento del presbítero, designado ‘Hijo Predilecto de Chiclana de la Frontera’ en 1996.

El Padre Salado fundó el Sindicato de Obreros Viticultores, que dirigió mostrando gran sensibilidad con el bienestar de los trabajadores. Asimismo, su compromiso con la educación se materializó con la instauración de la Escuela Padre Salado o Escuela del Pan para Pan, en la calle Jardines para los niños y niñas pobres, que se inauguró en 1917 y donde actualmente se ubica el Centro de Salud Padre Salado. También se ocupó de que tanto el chiclanero Magistral Cabrera como la Batalla de Chiclana tuvieran su reconocimiento popular.

Por otro lado, José Luis Aragón Panés es diplomado Universitario en Enfermería por la UNED (1980), tras sus estudios en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de Cádiz (1973-1976). También es licenciado en Antropología Social y Cultural y autor y coautor de diversos libros. El historiador logró el Premio Ateneo de Chiclan, por una obra titulada ‘Chiclana de la Frontera: desde los inicios de la guerra de la independencia hasta la ocupación francesa (1808-1810)’.