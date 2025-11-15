Chiclana cierra instalaciones deportivas al aire libre y parques públicos

El Ayuntamiento de Chiclana ha decidido cerrar las instalaciones deportivas al aire libre y los parque públicos de la localidad ante la posibilidad de fuertes precipitaciones durante la tarde de este sábado, cuando se activará la alerta naranja, en concreto, desde las 16:00 hasta las 00:00 horas.

Desde el Consistorio chiclanero hacen un llamamiento a la seguridad y aconsejan evitar salidas innecesarias. Asimismo, recuerdan que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede contactar con el 112.

Y es que la borrasca Claudia continuará descargando agua por tercer día consecutivo sobre la provincia de Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un sábado más complicado que estos días atrás, al menos en lo que respecta a la previsión de acumulados. Esto ha llevado a la Aemet a elevar el aviso por lluvias en la provincia de amarillo a naranja a partir de las 16:00 horas de este sábado 15 de noviembre, prestando especial atención al último tramo de la jornada, en el que se esperan acumulados de cierta importancia. El aviso amarillo por el fuerte viento de componente suroeste continuará activo nuevamente durante todo el día.