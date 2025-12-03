Chiclana: Aprobada la Oferta de Empleo Público de 2025

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la Oferta de Empleo Público 2025, una herramienta que permite, a través de los distintos procesos de oposiciones, reforzar la plantilla municipal. En este sentido, el delegado de Personal, José Manuel Vera, ha resaltado que “este refuerzo siempre redunda en un mejor servicio a la ciudadanía y, por otro lado, supone una oportunidad para que las personas puedan aspirar a un trabajo estable en la administración pública”.

Así, hay que indicar que esta cuenta para el funcionariado con ocho trabajadores sociales, un psicólogo, un animador social, 24 policías locales, cuatro técnicos de administración general, un veterinario, dos técnicos de gestión, dos arquitectos, cuatro arquitectos técnicos, diez auxiliares administrativos y un técnico de Protección Civil. Y en cuanto al personal laboral, se refiere a cinco peones de Medio Ambiente y dos oficiales de primera de mantenimiento.

Por otro lado, los puestos de promoción interna incluyen un psicólogo, un inspector de Policía Local, dos subinspectores de Policía Local, tres oficiales de Policía Local y un coordinador de Deportes.

“Estamos hablando de procesos selectivos libres, cuyas bases y convocatorias irán saliendo poco a poco, pero también habrá una parte de promoción interna para el personal municipal. Toda la información se puede consultar en la página web municipal”, ha explicado José Vera, quien ha subrayado que “tres son las áreas que más incidencia tiene en la oferta de empleo público: Urbanismo, Policía Local y Servicios Sociales”.

El delegado ha terminado diciendo que “el Ayuntamiento tiene dos herramientas fundamentales para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. Por un lado, unos buenos presupuestos, que llevaremos a Pleno en los próximos días, incluyendo importantes partidas para mejora de los servicios públicos, y, por otro, una buena plantilla que agilice todos los procesos”.