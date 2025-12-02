Chiclana acoge una jornada sobre los espacios verdes en las ciudades

El delegado municipal de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, participó en el ciclo de jornadas ‘Tu inquietud, nuestra motivación’, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Andalucía Occidental y que se celebró en el Real Novo Sancti Petri Iberostar Golf Club.

En este evento se abordó la temática ‘El verde en la ciudad’, comenzó con la ponencia ‘La importancia del inventario y la implantación de un Plan Director de Arbolado en la Ciudad’, protagonizada por el biólogo y experto en Arboricultura, Alberto Díaz Galiano; continuando con la charla ‘Servicio Ecosistemático de la Infraestructura Verde Urbana’, a cargo del ingeniero técnico agrícola, Óscar Martínez Gaitán.

Asimismo, se llevó a cabo la conferencia ‘Alternativa a herbicidas químicas en las ciudades’, impartida por la ingeniera técnico agrícola y responsable del producto Katoun Gold para España, Amelia García Jiménez; finalizando esta jornada con el coloquio-debate moderado por la gerente de AMJA, Aurora Baena Luque.

“Hoy contamos con unas ponencias de lujo y, además, tendremos la oportunidad de mantener encuentros entre profesionales, por lo que es una mañana muy enriquecedora. Además, participan estudiantes de distintos módulos de Jardinería que se imparten en la provincia, lo que supone una mezcla muy positiva para trabajar en los espacios verdes”, declaró Roberto Palmero, quien añadió que “en Chiclana contamos con numerosas zonas verdes, que también se ven afectadas por situaciones producidas por el cambio climático, por lo que es un reto poder mantener las ya existentes, así como para el crecimiento de los próximos años”.

Por su parte, Manuela Aguilera, delegada del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental en la provincia de Cádiz, subrayó que “con estas jornadas queremos concienciar a la ciudadanía y a los profesionales del sector sobre la importancia del buen cuidado de las zonas verdes”, para agregar que “nos hemos centrado, por un lado, en el Plan de Arbolado Urbano y, por otro, en las infraestructuras verdes”.