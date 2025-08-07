Chiclana: Abierto el plazo para solicitar las subvenciones en materia de Cooperación Internacional

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Cooperación Internacional, ha puesto en marcha las convocatorias públicas de subvenciones a proyectos en materia de Cooperación para el Desarrollo y Ayudas de Humanitarias, así como para Educación para el Desarrollo de 2025, a través de las que se concederán, en régimen de concurrencia competitiva, un total de 93.500 euros a organizaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Ambas convocatorias se han publicado en el BOP de Cádiz número 149, con fecha 6 de agosto de 2025, abriéndose desde hoy el plazo de 30 días hábiles para la presentación de solicitudes, por lo que finalizará el 19 de septiembre.

Esta se distribuye, por un lado, en proyectos en materia de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria, que cuenta con un montante de 85.700 euros, de los que hasta 75.200 euros son correspondientes a proyectos en materia de Cooperación para el Desarrollo y hasta 10.500 euros se destinan a Ayuda Humanitaria. Por otro lado, la convocatoria de Educación para el Desarrollo contará con hasta 7.800 euros.

Hay que aclarar que las organizaciones o entidades solicitantes podrán presentar como máximo dos proyectos por cada una de las líneas de la convocatoria.

“Con estas subvenciones, desde el Ayuntamiento de Chiclana pretendemos apoyar proyectos y acciones que tengan como objeto contribuir al desarrollo humano, cultural, social y económico sostenible de los grupos humanos, países y comunidades más empobrecidas, y fomentar la participación de la ciudadanía chiclanera en aquellas actuaciones que tengan como finalidad concienciar sobre las causas y consecuencias que el empobrecimiento de países del mundo presentan en la actualidad, en donde nuestras sociedades tienen un papel fundamental en cuanto a las causas que generan el empobrecimiento y los conflictos y las consecuencias que se derivan”, declaró la delegada de Cooperación Internacional, Susana Rivas.

Las solicitudes y la documentación exigidas deberán presentarse de forma electrónica, bien a través de la ventanilla virtual del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, www.chiclana.es/oficina-virtual/acceso-ventanilla-virtual/, bien a través de otro medio electrónico, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para cualquier aclaración, las entidades interesadas pueden ponerse en contacto con la Delegación de Cooperación Internacional, a través del número de teléfono 956012935.