El hotel Vincci Costa Golf ha acogido este viernes las Jornadas Empresariales ‘Nuevos tiempos, nuevas ciudades’, organizadas por el Ayuntamiento de Chiclana, la Fundación Cajasol y la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). Unas jornadas que han sido inauguradas por el alcalde de Chiclana, José María Román; la delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, María del Mar Díez; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas.

Durante el acto de presentación, José María Román ha destacado la importancia de estas jornadas, “puesto que todas las políticas finalmente se llevan a cabo en los municipios y la ciudadanía trata de solucionar sus problemas en las administraciones locales”. En este sentido, el alcalde ha resaltado que “asuntos como las carreteras, infraestructuras, equipamientos sanitarios son los que principalmente preocupa a la ciudadanía”. “Pero también nos volcamos por el desarrollo sostenible y la apuesta que desde la Unión Europea se ha llevado a cabo al respecto”, ha comentado el regidor chiclanero, quien ha recordado que “no podemos olvidar las tecnologías e infraestructuras necesarias en las ciudades y que, afortunadamente, tenemos en Chiclana. Así, podemos estar en cualquier sitio y, por ello, nos hemos convertido en una ciudad importante para el teletrabajo en estos complicados momentos”.

Asimismo, el alcalde de Chiclana ha incidido en “la importancia de trabajar de la mano de las empresas, ya que el empresariado tiene un papel fundamental en el desarrollo de las ciudades”. “A veces no somos conscientes del número de pequeñas actuaciones que se están llevando a cabo en la ciudad y que posibilitan la reactivación de la economía, que esperemos pueda crecer con estas jornadas que celebramos hoy”, ha manifestado.

Por su parte, María del Mar Díez ha resaltado que “somos conscientes del esfuerzo de empresarios y autónomos en estos momentos y estamos trabajando para ello, así como para ayudar a los que peor lo están pasando, a través de nuestra Obra Social”. “El emprendimiento siempre ha sido muy importante para las empresas y desde la Fundación Cajasol seguimos apostando por ayudas a quienes apuestan por el fomento y el crecimiento empresarial”, ha incidido.

Finalmente, Javier Sánchez Rojas ha felicitado al Ayuntamiento de Chiclana y a la Fundación Cajasol por la organización de estas jornadas, que coinciden con el Día de la Arquitectura. “Es importante que se puedan celebrar estas jornadas sobre el emprendimiento y el desarrollo de la provincia de Cádiz”, ha expresado el presidente de la CEC, quien ha resaltado que “desde el diálogo, y no desde la confrontación, se pueden lograr las cosas, tal y como hemos visto durante esta pandemia con el tema de los ERTEs”. “Hablar de nuevas ciudades y nuevas dinámicas es muy significativo en estos momentos y un aspecto importante es la transformación digital, cuestión que tenemos claro desde la iniciativa privada, al igual que desde el Ayuntamiento de Chiclana, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha expresado Sánchez Rojas, quien ha recalcado que “así se demuestra con las distintas mesas de trabajo que se llevan a cabo en la ciudad”.

En cuanto a las ponencias, la primera fue protagonizada por el socio-director de Daleph en Andalucía, Miguel Ballesteros Marra-López, socio director de Daleph en Andalucía, licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y Máster in Business Administration. Asimismo, dirige la coordinación de La Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado (EDUSI) de Chiclana, así como otra quincena de estrategias a nivel nacional. Bajo el título, La sostenibilidad y resiliencia urbana: los retos de nuestras ciudades’, Miguel Ballesteros ha explicado los objetivos y desarrollo de la EDUSI (que en Chiclana supondrá una inversión de 12,5 millones de euros), así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española, que cuenta con diez grandes objetivos.

Por su parte, David de Alba, ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial, ocupando actualmente el puesto de ejecutivo de Cuentas Estratégicas de Orange España para Andalucía Occidental, ha protagonizado la ponencia ‘Adaptación a la nueva sociedad 4.0. Transformación digital, retos y oportunidades’. “Con la pandemia, hemos dado un salto de cinco años, ya que nos hemos dado cuenta de que había que acelerar el proceso de adaptación”, ha indicado David de Alba, quien ha resaltado que “gastamos el 20% de los ingresos en inversiones para seguir mejorando, entre otras cuestiones en el 5G, que han permitido el buen funcionamiento del teletrabajo, más aún en Chiclana, donde afortunadamente disponemos de fibra y, por tanto, de buenas conexiones”.

Por otro lado, la arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y actual decana-presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Isabel Suraña, ha protagonizado la conferencia ‘Sosteniendo el futuro’, quien ha explicado el cambio que supondrá la futura Ley Andaluza de Urbanismo (LISTA) respecto a la Ley actual, incluyendo la sosteniblidad y lucha contra el cambio climáticos (objetivos 11 y 13 de la ODS), así como otras iniciativas de las distintas administraciones y eventos relacionados con la sostenibilidad, sin olvidar la Agenda 2030.

“Todos los que trabajamos en construir edificios y ciudades debemos ponernos a trabajar para garantizar la sostenibilidad de las mismas en el futuro”, ha comentado Isabel Suraña, quien ha añadido que “lo más sostenible es lo que no se construye y, en segundo lugar, lo que se reforma. Por ello, hay que recuperar lo que se hacía anteriormente y que no ponía en peligro el planeta, como sucedía con las construcciones de materiales autóctonos (piedra ostionera), patios comunes, etcétera…, así como apostar por la rehabilitación, en vez de por construir nuevas edificaciones”. “Y, por supuesto, hay que tratar de evitar la ciudad extensiva, porque obliga a hacer uso del vehículo a motor para poder trasladarse”, ha añadido.

Finalmente, el ex rector de la Universidad de Cádiz y actualmente director del Departamento de Química y Física de la UCA, Eduardo González Mazo, ha cerrado el ciclo ponencias con la conferencia ‘El papel de la Universidad en el desarrollo socio-económico regional’. “La Universidad sí puede ser útil para las empresas”, ha indicado Eduardo González, quien ha añadido que “actualmente tenemos una Universidad conectada a la ciudadanía, al servicio de ella, con un compromiso social y una apuesta por la innovación y el desarrollo claros”. “La Universidad no puede estar alejada del resto, sino que debe estar ligada a las empresas, instituciones, agentes sociales y sector privado”, ha recalcado el ex rector de la UCA, quien ha añadido que “nuestra oferta se adapta a las necesidades actuales de la sociedad y del tejido empresarial, con el objetivo de lograr una mayor salida laboral y un mayor beneficio para las empresas”. “En definitiva, nuestras potencialidades debe estar al servicio de la sociedad”, ha incidido.