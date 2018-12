El Partido Popular insiste en que Chiclana debe trabajar en un plan formativo

La secretaria general del PP, Ana Domínguez, afirma que "desde la formación popular entendemos que Chiclana debe ser un referente en formación, turismo, hostelería y empleabilidad en la provincia". Para Domínguez, el gobierno del PSOE de José María Román "tiene 11.054 razones para no conformarse, para esforzarse y generar oportunidades que consigan la contratación del cien por cien del alumnado de los cursos de hostelería y alojamiento. Todo lo que no sea obtener esos resultados se convierte, como hace el PSOE, en meros datos, números que no repercuten de forma definitiva en mejorar el empleo y el desarrollo de nuestra ciudad y nuestros vecinos".

Sobre los cursos formativos, desde la formación popular indican que "en la actualidad la ciudad está sufriendo las consecuencias de la inexistencia de un plan formativo municipal bien trabajado y coordinado y adaptado a las necesidades de los sectores turísticos y hostelero".

En este contexto, para Ana Domínguez, "el PSOE ha dejado pasar la oportunidad en estos cuatro años de convertir nuestra ciudad en un referente de la formación hostelera y turística para que las 7.183 personas desempleadas del sector servicios que lamentablemente tenemos en la actualidad ocupen puestos de su sector de calidad y durante todo el año".

La política chiclanera defiende que "el Ayuntamiento tendría que tener claro que desde la administración local hay que hacer un esfuerzo y poner todo de su parte, porque dar oportunidades a esas más de 7.000 familias, conllevaría que éstas también consuman en la ciudad y ayuden a generar mayor actividad en Chiclana".

Así, el Partido Popular apuesta por "revertir la situación, algo que se consigue con un proyecto de ciudad para todos los chiclaneros. Tras estos cuatro años de oportunidades perdidas, comenzaremos a recuperar el presente y el futuro de Chiclana en mayo de 2019, con un proyecto de ciudad amplio, ambicioso y real, con el que relanzaremos Chiclana gracias a nuestro candidato a la Alcaldía, Andrés Núñez".