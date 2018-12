Ciudadanos se abre paso en Chiclana

Ciudadanos ha sido la agrupación más votada en Chiclana en las elecciones andaluzas con 7.305 votos, un resultado que ha roto las previsiones y que superan las expectativas de esta agrupación en la ciudad, ya que ha adelantado al PSOE, con 7.182 votos, y ha dejado bastante atrás al PP, con 5.624 votos, y a Adelante Andalucía, con 5.377.

El coordinador de la formación naranja en Chiclana, José Ángel Quintana, mostró su satisfacción por los resultados tanto al nivel andaluz como local. No obstante, quiso ser cauto a la hora de valorar los resultados electorales al señalar que "no hay que perder la perspectivas", pese al triunfo en las urnas en el término chiclanero. Reconoce que la victoria en Chiclana se debe a la "marca nacional" de su partido al señalar que la formación en la localidad apenas dispone de medios y recursos en comparación con otras formaciones políticas. También cree que los acontecimientos a nivel nacional "han pasado factura" a sus rivales políticos.

Sin embargo, quiso puntualizar que Ciudadanos en Chiclana ha llevado a cabo multitud de encuentros vecinales y ha participado de numerosos actos electorales desarrollados en la provincia y Andalucía. Quintana expresa que los resultados en Chiclana se analizarán con detenimiento, aunque incide en que es buena señal que hayan obtenido la confianza del elector chiclanero. Del mismo modo, el equipo de Ciudadanos en el municipio también examinará los resultados barrio por barrio, ya que el apoyo electoral en algunas zonas no ha sido el deseado "porque es posible que nuestro mensaje no ha llegado con claridad o no hemos escuchado lo suficiente a esos vecinos que no no han votado".

Cabe resaltar que Ciudadanos ha dado un gran salto desde las últimas elecciones electorales en Andalucía en 2015, ya que en esa ocasión obtuvo 3.937 votos y ahora ha llegado hasta los 7.305; es decir, 3.332 votos más. En cuanto a los comicios municipales de 2015, Ciudadano no presentó candidatura "porque por entonces no teníamos un proyecto definido y fuimos responsables a la hora de concurrir a esos comicios". Ahora toca mirar a las próximas elecciones municipales para mayo de 2019 y Quintana manifiesta que su partido "ya se encuentra preparado" para afrontar este reto político.