El centro de salud de Los Gallos ya pertenece a la Junta de Andalucía

La directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Francisca Antón, ha mantenido en Sevilla un encuentro con el alcalde, José María Román y la delegada municipal de Obras, Cándida Verdier, con motivo de la firma de la cesión temporal del centro de salud de Los Gallos por parte del Consistorio chiclanero a la Junta de Andalucía.

Un acto en el que también han estado presentes el director general de Gestión Económica, Horacio Pizjuán; el director de Tesorería, Santiago Rodríguez Ortiz; y el director del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, Miguel Ballesta. De esta forma, una vez el Ayuntamiento de Chiclana ha recepcionado las obras que se han ejecutado en el edificio en los últimos meses y los técnicos del SAS han visitado el mismo la pasada semana, el nuevo equipamiento sanitario pasa a manos de la Junta de Andalucía, encargada de la dotación de mobiliario e incorporación del personal necesario para su puesta en funcionamiento.

“Ahora sí, el centro de salud de Los Gallos ya está en manos de la Junta de Andalucía, que desde ya se encarga de la gestión del edificio, la vigilancia, la dotación del mobiliario y equipos informáticos necesarios para la puesta en marcha y, por supuesto, la incorporación del personal que atenderá a la ciudadanía”, resalta el alcalde, quien indica que “ahora solo resta que desde la administración autonómica cumplan su parte y, en el menor tiempo posible, el centro de salud pueda comenzar a funcionar”.

Asimismo, el regidor chiclanero indica que “hemos terminado un largo y tortuoso procedimiento administrativo. Tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía de que, una vez acordada la cesión temporal, se proceda a la apertura inmediata, por lo que apremiaremos al Servicio Andaluz de Salud para que ponga en funcionamiento el centro lo antes posible”.

Román señala que en todo este proceso hay un asunto “que no estaba en el guión y es el cambio en el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero desde el Ayuntamiento de Chiclana esperamos que esta situación no afecte al centro de salud, ya que se trata de un asunto sellado por ambas administraciones. Así, el Ayuntamiento de Chiclana ha cumplido su parte, que no era otra que terminar el edificio, y ahora debe ser la Junta de Andalucía la que cumpla con su puesta en funcionamiento”, comenta.

De esta forma, tras la firma de la cesión temporal del centro de salud de Los Gallos, este equipamiento ya puede ser gestionado por el SAS. No obstante, de forma paralela, se está trabajando para que el centro de salud pueda incorporarse de forma definitiva a la red de centros sanitarios de la Junta de Andalucía.“A sabiendas de que los trámites para la incorporación de este equipamiento a la red de centros sanitarios de la Junta puede alargarse, hemos acordado esta cesión temporal, con el objetivo de que los vecinos de Los Gallos, Rana Verde y la costa puedan disponer de este centro en el menor tiempo posible”, insiste el alcalde, quien añade que “todo lo que estaba en manos del Ayuntamiento se ha llevado a cabo, por lo que tan solo nos resta esperar a que la Junta de Andalucía cumpla su parte”.El centro de salud de Los Gallos, situado frente a la rotonda del Atún, atenderá a una población de unas 10.000 personas residentes en las zonas de la costa y buena parte del extrarradio. De esta forma, una parte importante de ciudadanos que actualmente acuden al centro de salud El Lugar, sito en la calle Jesús Nazareno, podrá ser atendido en las futuras instalaciones sanitarias, reduciendo así las colas en las dependencias sanitarias del centro de Chiclana.