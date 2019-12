La demanda de ayudas al Banco de Alimentos se reduce casi a la mitad

Las ayudas alimentarias que cada año se entregan a personas en riesgo de exclusión social a través de la campaña de Navidad, impulsada por el Banco de Alimentos de Cádiz y que se desarrolla en la localidad a través de las diferentes entidades sociales y religiosas colaboradoras, siguen descendiendo en lo que al número de beneficiarios se refiere, al reducirse cada año considerablemente las solicitudes de este tipo de ayudas por parte de las familias.

Así lo volvieron a poner de manifiesto los representantes municipales y de la citada entidad social durante el acto celebrado en la mañana de ayer para firmar el acuerdo anual de colaboración entre Ayuntamiento y Banco de Alimentos. En este sentido, los datos ofrecidos hablaban de una reducción del 40% en los demandantes de ayudas en los últimos años, lo que sitúa este año al número de beneficiarios en 2.200, frente a los 4.000 aproximadamente que existían hace tres años.

De esta forma, el alcalde, José María Román, y la presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz, Salud González, fueron los encargados de rubricar el citado convenio de colaboración, a través del cual el Ayuntamiento subvenciona con 23.000 euros al colectivo social, para sufragar los costes el mantenimiento del local destinado al almacenaje de alimentos de dicha asociación, transporte de los mismos entre las entidades beneficiarias y colaboración para llevar a cabo el programa ‘Yo no lo tiro’ en centros educativos. En este acto también estuvieron presentes el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, y la representante del Banco de Alimentos, Lely Salazar.

Así, desde el Ayuntamiento se destaca que, entre sus objetivos prioritarios, está el de establecer vehículos de apoyo a las entidades y organizaciones que carecen de ánimo de lucro, mediante subvenciones, convenios y programación conjunta, para apoyar y redundar en una mejor atención de las necesidades y carencias de los vecinos más desfavorecidos.

Por su parte, el Banco de Alimentos tiene por objeto social la intermediación sin ánimo de lucro de excedentes alimentarios de mayoristas del sector, procurando canalizar los mismos hacia instituciones y entidades de utilidad social que aseguren su óptimo empleo con las debidas garantías sanitarias. Así, el Banco de Alimentos trabaja para conseguir gratuitamente alimentos, su almacenamiento y posterior reparto entre las familias más necesitadas, en el caso de Chiclana a través de la Asociación Hogar de Nazaret, Cáritas Parroquial Santísima Trinidad, Cáritas Parroquial Santa Ángela de la Cruz, Cáritas Parroquial de San Sebastián, Cáritas Parroquial San Antonio de Padua, Asociación Colaboradores del Hogar Nazaret, Coordinadora Antidroga Nueva Luz, Monjas Agustinas Recoletas, Parroquia de San Juan Bautista, Asociación Nuevos Comienzos, Iglesia Evangelista Bautista y Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Además, a través del proyecto ‘Yo no lo tiro’, el Banco de Alimentos pretende concienciar al alumnado de Primaria y Secundaria de centros educativos de Chiclana sobre el uso adecuado y responsable de un bien tan importante como son los alimentos.

Durante el acto de la firma, el alcalde destacó “el buen hacer del Banco de Alimentos, que está interpretando el distinto momento social y adaptándose a las circunstancias económicas y sociales”. “Desde el primer objetivo de repartir alimentos entre familias necesitadas a otras acciones como la formación, se están haciendo tareas más directas a nuestro público objetivo”, expresó el regidor.

Por su parte, Salud González agradeció al Ayuntamiento “su apoyo incondicional año tras año. Es cierto que el número de beneficiarios ha bajado, puesto que actualmente atendemos a 2.200 personas, pero todavía quedan muchas familias en riesgo de exclusión social”.

“Nos hemos ido adaptando a los tiempo, actuando no solo en el reparto de alimentos, sino también en los colegios a través del proyecto ‘Yo no lo tiro’ para concienciar a los niños”, explicaban desde el Banco de Alimentos, incidiendo en que “pero no nos quedamos ahí, sino que también llevamos tres años trabajando en los cursos de inserción socio-laboral, por lo que estamos formando a los desempleados que reciben alimentos para que no nos necesiten a nosotros ni al Ayuntamiento y dependan de sí mismos”. En concreto, Chiclana ha acogido ya un curso de pescadería dentro de este programa formativo, con una inserción laboral del 40% que ha permitido a cinco personas comenzar a trabajar en este sector.