Búscate en el concierto de Pecos en Concert Music Festival de Chiclana

El mítico dúo madrileño vuelve a consquistar al público del festival chiclanero

Pecos vuelve a enamorar por segunda vez en Chiclana

15 de agosto 2025 - 11:03

Tras el éxito rotundo de Pecos en la primera de sus citas en Chiclana el pasado mes de julio, el dúo madrileño formado por los hermanos Pedro y Javi, regresó anoche por segunda vez a Concert Music Festival para volver a enamorar a su público. Búscate en las imágenes del concierto de este juves.

Búscate en el concierto de los Pecos en Concert Music Festival de Chiclana
1/70 Búscate en el concierto de los Pecos en Concert Music Festival de Chiclana / Germán Mesa
