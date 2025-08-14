Pecos vuelve a enamorar por segunda vez a Chiclana

Tras el éxito rotundo de Pecos en la primera de sus citas en Chiclana el pasado mes de julio, el dúo madrileño formado por los hermanos Pedro y Javi, regresó anoche por segunda vez a Concert Music Festival para volver a enamorar a su público. 45 años en la música no se cumplen todos los días, así que la celebración en Chiclana ha sido por partida doble tras agotar las entradas en julio.

El mítico dúo Pecos está disfrutando de su exitosa gira Dos Voces y Una Historia, invitando a su público fiel a un viaje musical a la memoria de sus grandes éxitos. Como si no hubiera pasado el tiempo, los 70 y 80 volvieron a estar de moda y el público pudo cantar con sus ídolos de juventud canciones como Háblame de ti, Por un Segundo o Y te vas, entre otros grandes clásicos. Y así, volviendo a desatar pasiones y conquistando corazones, Pecos volvió a celebrar la música y la vida en Concert Music Festival.