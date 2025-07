Chiclana se enamora perdidamente de Los Pecos

La expectación de Los Pecos en Chiclana no solo se demostró con el Sold Out de anoche en Concert Music Festival, sino que, además, cuentan con una segunda fecha el próximo 14 de agosto para quienes se hayan quedado con ganas de más o no tuvieron la oportunidad de disfrutar anoche de la gira Dos Voces y una Historia.

El mítico dúo pop madrileño, que desató la pasión de los adolescentes en los años 70 y 80, inyectó de juventud a toda una generación que vino a sentirse joven por una noche. Su vuelta a los escenarios se debe a la celebración de esos 45 años desde su debut y que su público no dudó en festejar con ellos al ritmo de sus canciones.

El rubio y el moreno que en los 70 y 80 despertaban locas pasiones, demostraron que siguen cautivando corazones. Su reencuentro con sus fans les sirvió para recordar éxitos como De Espuma, de Arena y Sal, Háblame de ti o Por un Segundo, entre un despliegue de icónicos temas con los que se consiguieron que el público viajara al pasado.