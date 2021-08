Verdier: "El motor de la gestión no se ha parado y hemos vuelto a cifras de empleo de antes de la pandemia"

El Gobierno municipal ha hecho balance de su gestión en Chiclana durante el mes de agosto a través de su portavoz, Cándida Verdier. Así, ha señalado la también segunda teniente de alcalde que "aunque el mes de agosto es de descanso normalmente, en el caso del Gobierno de Chiclana no hemos parado el motor de la gestión, porque es el mes en el que, gracias al trabajo realizado durante todo el año, nuestra ciudad es un bullicio de empleo. No en balde hemos vuelto a cifras de empleo de antes de la pandemia y eso, en los tiempos que corren, no puede ser casual sino fruto del trabajo bien hecho y consensuado con los sectores económicos y sociales de nuestra ciudad".

Verdier ha especificado también que "hemos mantenido muy alto el nivel cultural y de espectáculos que han llenado cada día de este verano los parques al aire libre, con obras de teatro y conciertos de artistas locales, además del Teatro Moderno y la Plaza Mayor, poniendo en valor artistas como Neira García Ramos (pianista) o nuestro querido y reconocido mundialmente Rancapino".

En cuanto al sector turístico, la portavoz ha incidido en que "nuestros hoteles han estado prácticamente llenos al completo, generando un empleo considerable entre las mujeres y hombres de Chiclana y la economía indirecta que ello conlleva. La hostelería exactamente igual".

Verdier ha recordado también que "al mismo tiempo que nuestra costa está en plena ebullición, tanto de actividades como de visitantes y autóctonos que hacen uso de ella, desde el Gobierno seguimos mejorando nuestras instalaciones y servicios y por eso se va a poner en marcha en pocos días un nuevo parque de calistenia donde nuestros ciudadanos pueden realizar deporte al aire libre". Además, "instalaciones como las del Mercado de Abastos o la Delegación de Obras funcionan con placas fotovoltaicas".

En materia de adjudicaciones "hemos adjudicado en Junta de Gobierno Local la primera fase del alumbrado público de caminos (viarios secundarios). Más de 12.000 metros lineales, financiados con fondos propios que supondrá una inversión total de 744.069,71 euros, esta primera fase supone 382.218,14 euros". Verdier ha recordado que "será un total de 16.746 metros lineales y una inversión de 1,6 millones de euros. Se cumple así con los ODS 7,11,13 y 17 de la agenda 2030, dando garantía y seguridad a la ciudadanía que cada día usa estos viales".

La portavoz también ha hecho referencia a que "hemos solicitado a la Junta de Andalucía la mejora y ampliación de la Cañada de los Barrancos, entre otras autorizaciones. Les pedimos el mismo celo" y "se han licitado también el cronometraje deportivo y el suministro de material deportivo, así como la eliminación de barreras arquitectónicas, dentro del proyecto de municipio turístico".

Por otra parte "se han aprobado licencias de obras mayor para 23 viviendas, además de una adecuación de nave, una edificación modular para el Fernando Quiñones, obras ordinarias de urbanización en la calle Cibeles, 25 parcelas segregadas y la aprobación definitiva de los proyectos de urbanización de Pinar del Edén y de Hijuela de Carbonero, por un total de 37.650.000 euros".

"Además -ha explicado Verdier- Emsisa ha destinado casi 550.000 euros a ayudas económicas de alquiler y rehabilitación de viviendas en lo que llevamos de año, ayudando a que nuestros vecinos y vecinas puedan tener soluciones habitacionales". La portavoz municipal ha especificado que "se han adquirido dos microbuses impulsados por Gas Natural comprimido, seguimos asfaltando más caminos del extrarradio, con nuevo proyecto de aglomerado con un presupuesto de 300.731,09 euros, así como la mejora del acceso a la playa desde el camino del Molino Viejo, con amplios arcenes e iluminación en toda la vía".

"A pesar de lo conseguido, no podemos decir que contamos con todo el apoyo de nuestra corporación, ni con el Gobierno de la Junta de Andalucía"

Cándida Verdier ha reseñado que "hay que destacar que aun en agosto, no hemos parado y hemos cumplido con las actividades de las asociaciones, en este caso de mayores aprobando subvenciones por importe de 8.000 euros".

"A pesar de todas estas mejoras y trabajos realizados, a pesar de contar con numerosas menciones a nivel nacional e internacional por el buen estado de nuestras costas y la seguridad de nuestras playas, a pesar de contar con más seguridad y control en materia de Covid, ya que somos uno de los municipios con menos casos de nuestra provincia, no podemos decir que contamos con todo el apoyo de nuestra corporación, ni con el Gobierno de la Junta de Andalucía, ya que nos encontramos con que el PP de Chiclana no nos apoya en la petición del Centro de Salud de la Cucarela que tanto demandan los vecinos y vecinas de la zona, ni la Junta de Andalucía considera que estos vecinos y vecinas tengan derecho a una asistencia médica digna en pleno 2021 y con pandemia de por medio", ha destacado la delegada.

Verdier ha dejado claro, finalmente, que "a pesar de todo nosotros vamos a seguir luchando y trabajando por los derechos de nuestros vecinos y vecinas. Por eso, vamos a seguir demandando el Centro de Salud de la Cucarela y reclamando el pago del Centro de Salud de los Gallos. Igual que hemos reclamado a Endesa la subestación eléctrica de La Pedrera. Es sin duda un mes de agosto lleno de actividad, gestión y vida, igual que nuestra ciudad. Por eso, desde este Gobierno vamos a seguir trabajando para que año tras año sigamos siendo el destino de miles de turistas y la opción de cientos de empresarios que como nosotros ven el futuro que tiene Chiclana".