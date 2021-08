Aprobado el proyecto de urbanización de Pinar del Edén en Chiclana

La Junta de Gobierno Local de Chiclana ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización de Pinar del Edén. Así lo ha anunciación la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha explicado que "según la ficha urbanística del Plan General vigente en estos momentos, es un sector delimitado en el entorno de la carretera de Molino Viejo y tiene una superficie de 105.138 metros cuadrados. De esta superficie, ya están urbanizados unos 8.300 metros cuadrados y el resto había que urbanizarlos y es objeto de la aprobación definitiva de este proyecto de urbanización".

También ha señalado la edil que este proyecto de urbanización incluye el acerado en la zona que falta precisamente en el Molino Viejo, frente al centro de salud de Los Gallos, "que está incluido en este proyecto, siendo un compromiso que debe ejecutar la junta de compensación, puesto que es la manera en la que se ha constituido el desarrollo de este sector".

En lo que a zonas verdes se refiere, "son unos 2.500 metros cuadrados la cesión. También existe una zona comercial, ubicada frente al centro de salud de Los Gallos. Hay otra zona verde privada, debiendo tener en cuenta que para cuando se pidan las licencias correspondientes para cada una de las parcelas, existe una serie de medidas compensatorias en las que se especifica que hay que respetar el 70 por ciento de la cobertura vegetal en cada una de las parcelas, hay que realizar alineaciones en todas las parcelas residenciales con árboles cada seis o siete metros. Además, aunque no es necesaria la eliminación de ningún árbol, hay que compensar por cada 50 metros cuadrados de construcción con la plantación de un árbol", ha explicado González.

La delegada ha señalado, además, que "este proyecto es la continuación del trabajo que venimos realizando de cara a la aprobación definitiva de nuevas unidades de ejecución. En este caso estamos hablando de un ámbito de transformación urbanística, en un suelo urbano no consolidado, pero en transformación urbanística, por lo que no estamos hablando de áreas de gestión básica en este caso". González ha especificado, por último, que este sector del Pinar de Edén "se encuentra en el área en la que más licencias se están concediendo en estos momentos, suponiendo un desarrollo en este ámbito, ayudando a coser la ciudad, ayudando al desarrollo del municipio y haciendo que la trama urbana no sea discontinua".