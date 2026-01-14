El Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha tres cursos gratuitos de prevención de riesgos laborales en electricidad y trabajos en altura

El Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha tres nuevos cursos de prevención de riesgos laborales ‘TPC especialidad Electricidad y Trabajos en Altura’. Así lo anunció recientemente en rueda de prensa la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, quien resaltó que “los objetivos de estos cursos son la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), adquiriendo los conocimientos necesarios para la aplicación de técnicas seguras en los trabajos de electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de alta y baja tensión, así como en materia de Prevención de Riesgos Laborales para Trabajos en Altura”.

Hay que resaltar que esta formación será totalmente gratuita y constará de 26 horas lectivas presenciales, de las que 14 serán comunes y teóricas en prevención, 6 serán específicas y teóricas en electricidad y otras 6 serán de trabajos en altura, de las que dos serán teóricas y cuatro prácticas. Además, los cursos se desarrollarán en el IES Pablo Ruiz Picasso.

Asimismo, indicar que se seleccionará a un total de 60 personas, que se dividirán en tres grupos, ya que serán tres los cursos que se darán en este sentido. El primero será del 9 al 13 de marzo, el segundo del 16 al 20 de marzo y el tercero del 23 al 27 de marzo, todo en horario de tarde. Y tendrán prioridad aquellas personas matriculadas en institutos de Secundaria de Chiclana en la familia profesional de Electricidad.

Manuela Pérez recalcó que “se trata de una formación obligatoria para trabajar en el sector de la electricidad" y quiso poner el énfasis en la apuesta del Ayuntamiento de Chiclana por implementar iniciativas que mejoren el empleo.

Las personas interesadas en tomar parte podrán formalizar su solicitud hasta el próximo 27 de enero en la Delegación de Fomento, situada en la calle La Plaza, número 3, de lunes viernes, de 9.00 a 13.00 horas, o mediante la Ventanilla Virtual del Ayuntamiento. Para más información pueden llamar al teléfono 956012943.