Una avería deja sin agua a las principales calles del centro de Chiclana

Operarios de Chiclana Natural trabajan de manera intensa desde primeras horas de la madrugada en la reparación de una avería registrada en la red de abastecimiento de agua potable, localizada en la entrada del Ayuntamiento.

Como consecuencia de esta incidencia, se ha visto interrumpido el suministro en varias vías del centro de la ciudad. En concreto, permanecen sin servicio las calles Constitución, Álamo, Vega, Joaquín Santos, La Plaza, Corredera Baja y Nueva.

La empresa municipal ha pedido disculpas por las molestias que se han podido ocasionar.